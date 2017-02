Faeröer eilanden stemmen in 2018 over onafhankelijkheid

De inwoners van de Faeröer, een eilandengroep die deel uitmaakt van het Koninkrijk Denemarken , stemmen in april 2018 over een grondwetswijziging die ze mogelijk van Denemarken doet scheiden. Ook de vraag of de eilandengroep lid blijft van supranationale organisaties zoals de EU, zal tijdens een referendum aan de burgers worden voorgelegd.

Een document daartoe dat door zowel de regerende politieke partij als de oppositie is goedgekeurd zal eind juli aan het parlement worden voorgelegd. Indien het wordt goedgekeurd voorziet de wet nog eens een periode van zes maanden vooraleer het referendum kan plaatsvinden. Vandaar dat nu de datum van 25 april 2018 is voorgesteld.

Noors, maar uiteindelijk Deens

De Faeröer zijn vanaf de 9e eeuw voornamelijk vanuit Noorwegen bevolkt. In de 11e eeuw kwamen de eilanden onder het gezag van de Noorse koning te staan. Toen Noorwegen zelf een gebiedsdeel van Denemarken werd, kwamen de Faeröer eveneens onder de Deense kroon. Toen Noorwegen in 1814 onder Zweeds bestuur kwam bleven de Faeröer Deens. In 1948 kregen de eilanden verregaand zelfbestuur. Denemarken heeft wel zeggenschap inzake defensie, buitenlandse zaken en politie. De Faeröer betalen ook in Deense kroon.

Geen lid van de EU, noch de VN

De Faeröer zijn geen lid van de Verenigde Naties, noch van de EU, maar hebben wel een vrijhandelsovereenkomst met het blok ondertekend. Ook zijn er uitgebreide akkoorden inzake de visserij, maar net die leiden vaak – zoals dat ook met IJsland het geval is – tot onenigheid.

“Onze grondwet zal onze identiteit als natie bepalen en onze fundamentele rechten en plichten vastleggen, het zelfbeschikkingsrecht inbegrepen,’ aldus Aksel V. Johannesen, de premier van de Faeröer in een verklaring.

“Dit zal duidelijk worden weergegeven in de vraag van de Faeröers om bij referendum te worden geraadpleegd inzake vragen rond onafhankelijkheid van of verdere integratie bij Denemarken. Hetzelfde geldt voor alle kwesties rond lidmaatschap van supranationale organisaties zoals de EU.’