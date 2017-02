Waarom de ontvetting van de staat onmogelijk is

President Trump heeft beloofd werk te zullen maken van de inperking van de regelgeving in zijn land. Hij ondertekende een presidentieel decreet dat wil dat voor elke nieuwe regel die in de toekomst wordt ingevoerd, er twee moeten verdwijnen.

Trump wil de overheid als een bedrijf gaan leiden, maar zal niet de eerste zijn die dat probeert, schrijft professor in de Geschiedenis Stephen Mihm op Bloomberg.com. Net als alle presidenten van beide partijen die hebben getracht de staat te ontvetten, zal ook Trump falen:

Bureaucratie leeft een eigen leven

‘Inspanningen om het werk van Washington enigszins te stroomlijnen begon in de vroege jaren 1900, toen president Theodore Roosevelt het Comité voor Departementale Methodes oprichtte, dat de efficiëntie binnen de uit de hand lopende bureaucratie moest verbeteren. Maar er gebeurde exact niets en ook zijn opvolgers deden niet beter.

Zelfs de anti-overheidskruisvader Ronald Reagan kon de regelvoering niet significant reduceren. Toen hij aan de macht kwam telde het wetboek 107.480 pagina’s. 8 jaar later, bij zijn afscheid, waren er dat 117.480. Ondanks niet onverdienstelijke pogingen van Bill Clinton, was het aantal pagina’s in 2000 tot 138.000 geklommen.

Zal Trump slagen waar anderen faalden? Waarschijnlijk niet, want Trump heeft al een reeks uitzonderingen uitgevaardigd. Big Government heeft 100 jaar kunnen weerstaan aan papier-verminderende initiatieven zowel Democratische als Republikeinse machthebbers. Er is geen enkele reden om te denken dat deze poging meer zal opleveren.

België

In België is de situatie al niet veel beter. Voor twee derde van de zelfstandige ondernemers zijn de administratieve lasten de voorbije vijf jaar toegenomen, leerde een Unizo-enquête in augustus vorig jaar. 58 procent van de kmo’s zegt tussen 1 en 5 procent van hun omzet te besteden aan vergoedingen voor externe sociaal secretariaten, boekhouders enzovoort om hun papierwerk af te handelen.

Ruim 40 procent van de respondenten besteedt een tiende tot een vierde van zijn tijd aan het vervullen van administratieve lasten. Een kwart van de zelfstandige ondernemers besteedt een vierde tot de helft van zijn tijd aan paperassen.