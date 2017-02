‘Velen denken dat Trump gestoord is. Ik denk van niet’

Een aantal leden van het Amerikaanse congres vindt dat Trump mentaal onevenwichtig is, of doet tenminste alsof ze dat vinden. ‘Ik vind dat niet,’ schrijft Eric Posner, professor in de rechten aan de universiteit van Chicago, in een blogpost met als titel ‘Is Trump mentally unstable’:

‘Hoe kunnen we zoiets weten? Laten we starten met Trumps achtergrond. We weten niet echt of hij een goede of slechte zakenman is, maar we weten wel dat hij decennialang een zaak heeft geleid zonder die te vernietigen en daarbij naar alle waarschijnlijkheid zeer veel geld heeft verdiend. Mentaal onevenwichtige mensen leiden geen bedrijven.

Trump won de presidentsverkiezingen door het advies van vele ervaren, intelligente en rationele mensen in de wind te slaan. Mentaal onevenwichtige mensen winnen geen presidentsverkiezingen.

[De auteur] Andrew Sullivan denkt dat Trump mentaal onevenwichtig is omdat die voortdurend leugens vertelt die makkelijk te weerleggen zijn. Maar hoewel Trumps leugens een natuurlijk wonder zijn, een Mount Everest of Grand Canyon van menselijke psychologie, zijn ze niet moeilijk te begrijpen.

Vele, vele mensen overdrijven hun prestaties, geven anderen de schuld van hun mislukkingen en geven de werkelijkheid anders weer dan ze is om zich zelf in een beter daglicht te stellen. Dit gedrag is alomtegenwoordig – soms opzettelijk, nog vaker onbewust.

In het dagelijkse leven tolereren we het, met of zonder woorden, en hopen we enkel dat we niet zo slecht zijn als de persoon naar wie we luisteren.

[…] Het gaat niet over een wel overdachte strategie, het is helemaal geen strategie. Trumps leugens vormen zijn verdedigingsmechanisme. Hij is geen genie en evenmin is hij gek; hij zit gewoon in een patroon waaruit bij niet meer kan ontsnappen.’