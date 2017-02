De retour van een icoon: de Nokia 3310

Alleen Europa

Voor zover bekend zou de Nokia 3310 enkel in Europa op de markt komen, wat wel logisch is als je ziet hoe populair de telefoon in deze contreien is geweest. Nokia’s persconferentie op zondag 26 februari moet meer duidelijkheid verschaffen. Die dag zullen we horen of we ook dit jaar al een mobiele telefoon kunnen laten vallen zonder een hartverzakking te krijgen.

