Consument ziet sociale media als volwaardige nieuwsbron

Voor de Amerikaanse bevolking zijn sociale media bijna even grote nieuwsbronnen als de traditionele websites van mediabedrijven.

Dat blijkt uit een enquête van het Pew Research Center bij tweeduizend consumenten in de Verenigde Staten die bij de vergaring van nieuws minstens gedeeltelijk op online bronnen beroep doen.

De onderzoekers kwamen tot de vaststelling dat 36 procent van de consumenten de websites van traditionele mediabedrijven geregeld als een nieuwsbron gebruikt, maar ook sociale media lieten een score van 35 procent optekenen.

Facebook werd door 10 procent van de respondenten als een nieuwsbron omschreven.

Millennials

Uit het onderzoek bleek dat de meeste consumenten zich vooral op één nieuwskanaal toespitsen. Vastgesteld werd dat 65 procent van de ondervraagden gewag maakte van één voorkeurplatform voor de verzameling van online nieuws.

Daarbij kunnen tussen de diverse nieuwssectoren echter wel een aantal verschillen worden opgetekend. Voor zakelijk en financieel nieuws laten de traditionele nieuwssites een score van 53 procent optekenen, tegenover een aandeel van slechts 12 procent voor sociale media.

Daarentegen valt het aandeel van de nieuwssites bij community-berichtgeving terug tot 22 procent, maar stijgt de score van sociale media tot 53 procent.

Jonge consumenten gebruiken het snelst sociale media als een nieuwsbron. Sociale media laten als nieuwsmedium bij de millennials immers een penetratie van 47 procent optekenen, tegenover 42 procent in de leeftijdsgroep tussen dertig en vijftig jaar en 23 procent bij de vijftigplussers.

Er moest echter ook worden opgemerkt dat de respondenten slechts 56 procent van de originele nieuwsbronnen kunnen vermelden. Bij millennials daalt dat cijfer zelfs verder tot 47 procent, tegenover 61 procent bij de vijftigplussers.

Zoekmachines halen in de nieuwsgaring van de consument nog een aandeel van 20 procent, gevolgd door email of tekstboodschappen van nieuwsorganisaties (15 procent) en familieleden of vrienden (7 procent). (mah)