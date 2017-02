Wie deze 4 stappen volgt raakt van slechte gewoontes af

1. Een gewoonte bestaat uit drie componenten

de start (bijvoorbeeld trek in een sigaret),

de routine (het roken zelf),

de beloning (de roker voelt zich ontspannen).

Slechte gewoontes afleren is lastig. De gewoontes vervullen een bepaalde behoefte en die behoefte zal niet zomaar weggaan. De truuk is om andere middelen te vinden om hetzelfde doel (behoeftevervulling) te realiseren, schrijft Charles Duhigg in zijn boek ‘The Power of Habit: Why We Do What We Do in Life and Business’