Donald Trump en de Russen, hoe zit dat nu juist?

Wat is er aan de hand tussen Donald Trump en de Russen? Die vraag stelt zich auteur en columnist Thomas Friedman in een opiniestuk in de New York Times

‘Ik weet niet of hij Russische oligarchen geld moet of Russische spionnen hem in de tang hebben omdat hij tijdens zijn trips in Moskou zaken deed die hij beter niet had gedaan. Maar Trumps bereidheid om bondgenoten als Australië aan te vallen, rivalen als China uit te dagen, vijanden als Iran en Noord-Korea te bedreigen en buurlanden als Mexico te pesten – terwijl hij voortdurend handkusjes werpt naar de Russische president Poetin – kunnen niet worden uitgelegd door zijn simpele wens om de relaties met Moskou te verbeteren met als enig doel de Islamitische Staat te verslaan.

Het ontslag van Flynn geeft onze regering een nieuwe kans om antwoorden op deze vragen te krijgen, te beginnen met het openbaar maken van zijn belastingaangiften.

We moeten weten aan wie Trump zaken verschuldigd is en we moeten het nu weten. Op uitzondering van een aantal patriottische Republikeinse senatoren als John McCain en Lindsey Graham na, is de volledige Republikeinse partij medeplichtig aan het schaamteloos wegkijken van Trumps onverklaarbaar gedrag tegenover Rusland.

Wat als het president Hillary Clinton was?

Indien de Republikeinen willen weten hoe ze deze zaak moeten aanpakken, moeten ze zichzelf enkel afvragen wat ze vandaag zouden doen moest een president Hillary Clinton zich tegenover Rusland gedragen zoals Trump dat doet.

[…] Paul Ryan en Mitch McConnell, wat denken jullie wel wanneer jullie weglijken van dit valse schouwspel? Jullie weten beide dat indien de CIA, de NSA en de FBI tot de conclusie waren gekomen dat de Russen waren tussengekomen om Hillary Clinton te helpen verkiezen, jullie het land zouden hebben lamgelegd en nieuwe verkiezingen zouden hebben geëist. Maar nu is het allemaal oké? Kunnen jullie wat belastingverlagingen krijgen?

America Great Again?

[…] Ik ontken geenszins dat Trump onze rechtmatige president is. Hij won omwille van vele redenen. Wat ik zeg is dat hij zich niet als onze president gedraagt. Hij stelt zich voor als “Mr. Patriotism’, gehuld in de Amerikaanse vlag. […] Maar er kan geen woord van kritiek af voor een Russische president die ons democratisch proces heeft beïnvloed.

Wel, Poetin is door de FBI, CIA en NSA nagetrokken en ze kwamen alle tot de conclusie dat e de belangrijkste instelling van ons land heeft aangevallen- maar Trump handelt alsof dat de laatste van zijn zorgen is.

Als de anderen onder ons dat ook doen, zullen we het land hebben dat we verdienen en dat zal niet zo ‘great’ zijn.’

This Russian connection non-sense is merely an attempt to cover-up the many mistakes made in Hillary Clinton's losing campaign. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 15, 2017