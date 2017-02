5 tips voor vrouwen die een affaire beginnen met een gehuwde man

1 of 5

1. Zijn gezin blijft altijd belangrijker dan jij

Het beste advies dat je iemand kan geven die een relatie met een gehuwde man wil starten, is om er vooral niet aan te beginnen. Maar dat is misschien niet praktisch voor vrouwen die echt verliefd zijn. De liefde van je leven kan immers een gehuwde man zijn… Toch mogen deze vrouwen nooit vergeten dat hun eigen overleving cruciaal staat. Hier zijn vijf tips voor wie er toch aan begint:

Zijn familie -en zijn vrouw is daarbij inbegrepen – zal altijd op de eerste plaats komen. Het is niet omdat hij zich negatief over zijn huwelijk uitlaat, dat zijn familiale verplichtingen minder belangrijk voor hem zijn. Bij zowat elk gezinsleven horen vrienden en een sociaal netwerk dat een bepaald comfort biedt. Hij wil dat niet kwijtspelen.