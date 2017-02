Uw Amazon-bestelling wordt straks geleverd… per parachute

Het ecommerce-bedrijf Amazon heeft van het Amerikaanse Patent and Trademark Office (PTO) een patent toegewezen gekregen voor een systeem dat drones kan toelaten verzendingen veilig op de plaats van bestemming veilig op de grond te deponeren, zonder zelf te moeten landen.

Eerder had het bedrijf nog aangegeven dat de drones in de tuinen van de bestemmeling konden landen om de bestellingen af te leveren.

Het nieuwe patent suggereert echter dat Amazon overweegt om de drones in de lucht te houden, waardoor alvast een grotere veiligheid en mogelijk ook een hogere efficiëntie zou kunnen worden gerealiseerd.

Mogelijk zal bij de leveringen met parachute worden gewerkt.

Radioverbinding

Amazon heeft de voorbije jaren uitgebreide tests gedaan om de beste methode voor de thuisbestelling met drones te selecteren. “Een landing van een drone kost meer tijd en energie dan het pakket vanuit de lucht te droppen,” benadrukt Amazon.

“Wanneer het toestel in de lucht kan blijven hangen, worden bovendien dreigende ongevallen met mensen, dieren of objecten in de tuin vermeden.”

Uit het patent blijkt dat Amazon bij zijn drone-leveringen gebruik zou kunnen maken van magneten, springveren of parachutes.

De drone zou ook de landing van de bestelling opvolgen, zodat kan worden gegarandeerd dat het pakket ongeschonden op het correcte adres arriveert. “Er moet immers rekening gehouden met windvlagen die het pakket van het voorziene traject zouden kunnen doen afwijken en in een boom of een elektriciteitslijn of op het balcon van een buur doen landen,” aldus Amazon.

Daarom is een radioverbinding voorzien tussen de drone en het pakket. Indien de verzending van zijn geplande koers zou dreigen af te wijken, kan de drone op die manier immers een commando versturen om een reservoir perslucht te activeren of een andere toepassing aan te spreken om de nodige correcties uit te voeren. (mah)