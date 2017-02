Le Pens overwinningskansen worden schromelijk onderschat

Emmanuel Macron, de voormalige zakenbankier en ex-Frans minister van Economie, die een eigen politieke beweging ‘En Marche’ oprichtte, wordt in de meeste peilingen als de grootste kanshebber voor de overwinning beschouwd als hij in de tweede ronde van de Franse presidentsverkiezingen zou uitkomen tegen Marine Le Pen.

Vraag is of deze peilingen niet dezelfde mankementen vertonen die ons eerder al trachtten te overtuigen dat de Brexit en Donald Trump geen kans maakten. Wie de kiezers van Emmanuel Macron van naderbij bekijkt, moet zich toch gaan afvragen of hij in de tweede ronde FN-leider Marine Le Pen wel de baas kan.

Peilingbureau Ifop onderzocht het profiel van de mensen die de intentie hebben voor Macron te stemmen. Een van de meest opvallende statistieken is dat Macron niet meer dan 15 à 17% van de stemmen behaalt onder arbeiders. Le Pen haalt hier 31 à 34%. Wat dat ons leert is dat de opgeleide mensen voor Macron gaan, terwijl de laaggeschoolden Le Pen verkiezen.

Het niveau van opleiding gaf de doorslag bij zowel de Brexit (waar de laaggeschoolden uit de Unie wilden en de hogeropgeleiden er in wilden blijven) als bij de verkiezing van Donald Trump in de VS. Tel daarbij dat Macron de favoriet is in de grote steden, maar niet in de buitensteden – de beruchte banlieues – en opnieuw krijgen we een eindstrijd tussen de kandidaat van de elite en de kandidaat van de underdogs. Verder is het een fout te denken dat de immigranten in de banlieues tegen Le Pen zijn. Velen wonen daar al lang en het laatste waar ze op zitten te wachten is nog meer immigratie. Le Pen verdeelt de wereld in patriotten en globalisten; Macron ziet eerder progressieven en conservatieven.

In de VS was de overwinning van Trump het gevolg van de sociale isolering van de laaggeschoolde blanken. In oktober vorig jaar schreef het IMF dat de Brexit slechts de start van ‘een globale revolte‘ vormde. Een maand later koos Amerika Donald Trump. Kan dit ook in Frankrijk gebeuren? Le Pens overwinningskansen worden volgens velen schromelijk onderschat.