Dit zijn de 15 veiligste steden ter wereld

Meer dan de helft van de wereldbevolking leeft nu in steden. In Noord-Amerika is dat zelfs 82%. Wanneer we kiezen waar we gaan leven, speelt veiligheid een sleutelrol. De Economist Intelligence Unit (EIU) verzamelde 40 indicatoren rond 4 verschillende thema’s – digitale veiligheid, gezondheidszorg, staat van de infrastructuur en persoonlijke veiligheid en legde een rangschikking aan van ‘s werelds veiligste steden.

In totaal werden 50 steden bestudeerd. De topscore is 100 punten. Hoe dichter een stad bij dat totaal aanleunt, hoe veiliger de stad. De top 15 volgt hierna: