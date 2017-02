De Britse autobouwer Jaguar heeft met het Brits-Nederlandse olieconcern Shell een samenwerking opgezet met een nieuwe applicatie die betalingen in het benzinestation vlotter moeten laten verlopen.

Bedoeling is dat de tankbeurt met een applicatie op de smartphone kan worden afgehandeld, zodat de bestuurder zich niet meer aan de betaalautomaat of de kassa in de winkel dient te wenden.

De nieuwe toepassing werkt in eerste instantie voor Apple Pay en PayPal, maar zal op termijn ook aan gebruikers van Android Pay ter beschikking worden gesteld.

In een eerste fase wordt het nieuwe systeem in Groot-Brittannië geïmplementeerd. Daarna volgt een verdere internationale uitbreiding.

Parkeren

“De applicatie laat de autobestuurder toe vooraf te bepalen hoeveel benzine hij wenst bij te tanken, waarop een voorafbetaling wordt overgemaakt,” benadrukken de ontwikkelaars. “De chauffeur ontvangt op het display van zijn smartphone meteen ook een betaalbewijs, dat tegelijkertijd ook naar het emailadres van de betrokkene wordt doorgestuurd.”

De ontwikkelaars geven toe dat het in veel benzinestations mogelijk is om met een bankkaart te betalen, maar dankzij de nieuwe applicatie van Jaguar en Shell hoeft de bestuurder op geen enkel ogenblik naar zijn portefeuille te grijpen en wordt de transactie digitaal quasi automatische afgehandeld.

“Er moet tussen de applicatie en de infrastructuur van het benzinestation ook geen directe data-verbinding worden gerealiseerd om de betaling af te handelen,” zeggen woordvoerders van Jaguar. “Er wordt immers gebruik gemaakt van geolocatie en cloudtechnologie.”

De nieuwe betaaloplossing biedt volgens de autobouwer een duidelijk zicht op de toekomst. Jaguar zou inmiddels met een aantal andere bedrijven praten om voor andere services – zoals parkeerretributies of tolheffingen, maar ook zelfs restaurants – een gelijkaardige oplossing aan te bieden.

De applicatie zou nog in de loop van dit jaar ook in de rest van Europa en de Verenigde Staten worden geïntroduceerd. (mah)