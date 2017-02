Finland gaat militaire manschappen met 20% opvoeren

De Finse regering heeft donderdag plannen aangekondigd om zijn militair apparaat met 20% uit te breiden om zo het hoofd te bieden aan een mogelijke dreiging vanuit Rusland.

Finland, dat geen lid is van de Navo, maar wel met de organisatie samenwerkt (uitwisseling van informatie en gemeenschappelijke oefeningen op het terrein), had in 2012 beslist zijn militaire manschappen flink te reduceren tot 230.000 soldaten van oorspronkelijk 350.000.

Finland heeft de boodschap begrepen

De Russische annexatie van de Krim en de interventie van Rusland in Oekraïne hebben het land nu verplicht die positie te herbekijken. In een rapport dat donderdag openbaar werd gemaakt staat te lezen dat Finland er nota van heeft genomen dat ‘Rusland zijn capaciteit heeft gedemonstreerd’ inzake ‘het inzetten van een gecoördineerde militaire macht’ om ‘zijn status van wereldmacht’ te versterken.

Baltische staten

De Baltische staten Estland, Letland en Litouwen, waarvan de de eerste twee aan Rusland grenzen, hebben tussen 2014 en 2016 hun militaire uitgaven met 85% opgevoerd, aldus een recent rapport van een consultant op vlak van defensie.

Volgens het magazine Newsweek luistert op zijn minst een van de Baltische staten zowel officials in het Witte Huis, als toplui binnen de Trump Organization af, omdat er binnen dat land onrust heerst over de gevolgen van de mogelijke toenadering van de VS tot Rusland.