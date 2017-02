Venezuela bant CNN en Español; zender nu gratis op YouTube

De Amerikaanse nieuwszender CNN en Español verzorgt zijn uitzendingen in het Zuid-Amerikaanse Venezuela voortaan via YouTube.

De beslissing viel woensdag nadat de Venezolaanse dictator Maduro de lokale telecommunicatiewaakhond Conatel had opgedragen het signaal van de Spaanstalige versie van CNN in het land te onderbreken. Die onderbreking was later op de dag een feit, terwijl het Engelstalige CNN International nog wel in de ether was.

De regering Maduro verdenkt CNN er van oorlogspropaganda in het land te verspreiden die gebaseerd is op foute informatie.

Op 6 februari had de zender een reportage uitgezonden waarin de kersverse vice-president Tareck El Aissami (foto) er van werd verdacht gemengd te zijn in een trafiek van Venezolaanse paspoorten en visa in Irak.

Begin deze week hadden de VS vice-president Tareck El Aissami op een lijst van mensen geplaatst die van drugstrafiek en het witwassen van geld worden verdacht.

Venezuela: symbool van socialistische mislukking

Venezuela is een symbool van socialistische mislukking zijn, maar de regering weet wel op welke manier het regime aan de macht kan blijven.

De beslissing van Maduro om Tareck El Aissami tot vice-president aan te stellen, geeft de partij de mogelijkheid een nieuwe verkiezing later dit jaar te overleven. Verwacht wordt immers dat regerend president Nicolas Maduro die verkiezingen niet zal overleven en door de bevolking van het land zal worden weggestuurd.

Venezuela wordt geconfronteerd met een gigantische inflatie, zware tekorten van basisgoederen, hongersnood en hoge criminaliteitscijfers. Het land is door de crisis op de internationale oliemarkten en het gebrekkige beleid van de Venezolaanse overheid in een zware economische crisis terecht gekomen.

De oppositie eist dat de presidentsverkiezingen worden overgedaan. Nicolas Maduro heeft weinig kansen om die confrontatie te overleven, maar grondwettelijk is voorzien dat hij bij een verlies zal worden vervangen door Tareck El Aissami, die de resterende tijd van het presidentieel mandaat, dat nog twee jaar loopt, zou kunnen volmaken.

Het volk kan beslissen voor welke tiran het kiest

“De Venezolaanse oppositie moet zich nu beraden onder welke tiran het land de volgende jaren wil leven,” merkte de Wall Street Journal recent op. El Aissami (42) is immers geen onbesproken figuur.

Aan de universiteit behoorde El Aissami tot de linkse studentenbeweging en werd later als volgeling van de voormalige socialistische leider Hugo Chavez in het Venezolaanse parlement verkozen.

Hij was nadien ook minister van binnenlandse zaken, een departement dat ervan verdacht wordt paspoorten en identiteitsbewijzen te hebben verstrekt aan islamistische terroristen. Ook wordt vermoed dat El Aissami banden heeft met bedrijven die door het Iraanse leger zouden worden gecontroleerd, zoals Parchin Chemical en Qods Aviation.