10 must see locaties op Google Street View

Wat moeten we toch zonder Google Street View? Het is super handig als je ergens naartoe moet en je weet niet precies hoe het eruit ziet, maar het is ook gewoon fun. In Google Street View zijn niet alleen straten te bekijken, op bijzondere plekken kun je ook naar binnen en net doen alsof je er zelf rondloopt. Wij zetten 10 locaties op een rijtje die echt de moeite waard zijn om te bekijken!