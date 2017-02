Last Brazilië het carnaval af? In 48 steden is het al zo ver

In tenminste 48 Braziliaanse gemeenten en steden , in niet minder dan 8 verschillende staten, is het carnaval dit jaar afgelast. De reden is eenvoudig: het land beleeft zijn zwaarste recessie in de recente geschiedenis.

In Porto Ferreira, een kleine stad in de staat São Paulo, werd beslist het geld dat voor de carnavalsviering was voorzien aan te wenden voor de aankoop van een ambulance. Ook in andere steden en gemeenten moet de carnavalsviering wijken voor belangrijker uitgaven, zoals de heropfrissing van scholen, de optimalisatie van de ontvangst in ziekenhuizen of projecten voor gehandicapte kinderen.

Rio De Janeiro

De regio die er het slechtst aan toe is, is opmerkelijk genoeg Rio de Janeiro, dat amper 7 maanden geleden nog met veel fanfare en, volgens de lokale overheid, met een enorme toestroom van toeristen, de Olympische Spelen organiseerde.

Net als de stad is ook de staat Rio ei zo na bankroet. De nieuwe burgemeester verwacht een budgettekort van 1 miljard dollar; de staat zal tegen einde dit jaar 6 miljard dollar tekort komen. Verder heeft de staat Rio ook nog een s 10 miljard dollar aan door de federale overheid gegarandeerde leningen uitstaan. Ambtenaren van de staat worden nu al twee jaar lang te laat betaald. Op dit moment worden de lonen van december uitbetaald. Ook de overheidsinfrastructuur (scholen, hospitalen, brandweer, etc.) lijdt onder het permanente geldtekort.

Olympische sites nu al in verval

De organisatie van de wereldbeker voetbal in 2014 en de Olympische Spelen van Rio weegt op zowel de stad als de staat. Niet enkel moeten de leningen die werden aangegaan om beide evenementen mogelijk te maken worden terugbetaald, ook de installaties en sportinfrastructuur die werd gebouwd voor de Spelen moet worden onderhouden. Een recent artikel in de New York Times toont aan dat dit laatste gewoon niet gebeurt.

Als gevolg van de crisis heeft de gouverneur van de staat Rio recent 20 besparingsmaatregelen doorgevoerd, gaande van loonsverlagingen voor overheidspersoneel tot de verhoging van de bijdragen aan sociale zekerheid, prijsstijgingen in het openbaar vervoer en het einde van sociale bijstandsprogramma’s voor minderbedeelden. Verder staan ook een reeks privatiseringen op het programma.

Carnaval in Rio

De maatregelen kunnen op dagelijks protest van de Carioca’s – de inwoners van Rio – rekenen. Sinds dinsdag patrouilleren daarom 9.000 soldaten in de straten van Rio. Verwacht wordt dat die daar tot na het carnaval – dat op 25 februari van start gaat – zullen blijven. Dat blijft tot bij nader order gegarandeerd, ondanks de door de politie aangekondigde staking tijdens de carnavalsdagen. De 1,1 miljoen verwachte toeristen mogen voorlopig nog op beide oren slapen.