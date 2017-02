Het Europese professionele voetbal bouwt ook in de Verenigde Staten een groeiende supportersgroep op. Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers aan de Universität Tübingen bij meer van 6.500 Amerikaanse burgers.

De onderzoekers zeggen daarbij onder meer vastgesteld te hebben dat inmiddels bijna 50 procent van de Amerikaanse bevolking minstens een basisinteresse heeft in het Europese voetbal.

Daarmee kan het voetbal volgens de onderzoekers terugvallen op een verbazend grote populariteit in de Verenigde Staten, die immers door drie grote sporten – football, basketbal en baseball – worden gedomineerd.

“Er kan al sinds de eerste helft van de jaren negentig van de voorbije eeuw in de Verenigde Staten een toenemende interesse voor het voetbal worden vastgesteld,” benadrukken de onderzoekers Tim Pawlowski en Georgios Nalbantis, sporteconomen aan de Universität Tübingen.

“Dat is een rechtstreeks gevolg van het wereldkampioenschap voetbal dat toen in de Verenigde Staten werd georganiseerd.”

Die toenemende belangstelling uit zich onder meer in de interesse voor voetbalwedstrijden op televisie. In de Verenigde Staten bestaat er bij de televisiekijkers inmiddels een grotere interesse voor de Engelse Premier League dan voor de eigen National Hockey League (NHL).

Manchester United

De Engelse Premier League is bij het Amerikaanse publiek ook de populairste voetbalcompetitie, gevolgd door de Uefa Champions League, de Amerikaanse Major League Soccer (MLS), de Spaanse La Liga en de Duitse Bundesliga. Pas daarna volgen de Italiaanse en Franse competitie.

Verder bleek dat bij de clubs het Engelse team Manchester United in de Verenigde Staten de grootste populariteit geniet, gevolgd door FC Barcelona. De grootste belangstelling voor voetbal kon tevens worden opgetekend in steden die zelf een team in de Amerikaanse Major League Soccer hadden.

Ook de jongere generatie en de Spaanstalige populatie bleken een grotere belangstelling in het voetbal te hebben dan andere bevolkingsgroepen.

De Amerikaanse bevolking is vooral geboeid door competities met een spannend verloop. (mah)