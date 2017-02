Wit-Rusland: Protest tegen de ‘parasietentaks’

In de Wit-Russische hoofdstad Minsk en ook in andere delen van het land zijn tijdens het weekeinde duizenden mensen op straat gekomen.

De menigte protesteerde tegen de zogenaamde ‘parasietentaks’, die wil dat mensen die minder dan 183 dagen per jaar werken een extra-belasting van 235 euro in de staatskas storten. Dat bedrag stemt overeen met de helft van een gemiddeld Wit-Russisch maandloon.

De wet werd in april 2015 goedgekeurd. De regering van president Loekasjenka wilde op die manier ‘de sociale afhankelijkheid’ voorkomen en compenseren voor de door de overheid vanwege die ‘vrijwillige’ inactiviteit misgelopen belastinginkomsten.

In totaal worden 470.000 Wit-Russen geviseerd. Ze hadden tot maandag de tijd om het geld over te maken, maar op 7 februari had slechts 10% van de betrokkenen dat ook daadwerkelijk gedaan, blijkt uit cijfers van de lokale beslatingdienst.

De ongeautoriseerde protesten viseerden ook Loekasjenka zelf, die het land sinds 1994 met harde hand regeert.