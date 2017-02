Is het merk ‘Ivanka Trump’ beschadigd?

Verschillende Amerikaanse detailhandelaars verkopen niet langer de producten van het merk ‘Ivanka Trump’, dat eigendom is van de dochter van de Amerikaanse president. Onder hen grote warenhuisketens als Nordstrom en Neiman Marcus, maar ook het minder mondaine Sears, KMart, TJ Maxx of Marshalls.

#Grabyourwallet

De meeste van deze ketens verdedigen de beslissingen door te wijzen op de zwakke verkopen die de producten genereren; analisten zien de reden eerder in het succes van de #grabyourwallet-actie, die mensen die niet akkoord zijn met het beleid van vader Donald Trump, oproept actie te voeren en deze winkels te bellen of te mailen met de vraag de ‘Trump’-producten uit het assortiment te halen. Activisten worden ook gevraagd hun acties te delen via sociale media.

Ivanka Trump had in eerste instantie nog van de toenemende populariteit van haar vader geprofiteerd. Kort na de Republikeinse conventie was de roze jurk die ze tijdens het evenement had gedragen op enkele uren tijd uitverkocht. Maar naarmate haar vader steeds bouder uitspraken in het openbaar ging doen en mensen tegen zich in het harnas jaagde, begonnen winkels zijn en zijn dochters waren uit de rekken te halen.

Ivanka Trump, de enige bondgenoot van links in het Witte Huis

Een vergissing, denken sommigen omdat net Ivanka en haar man Jared Kushner de enige bondgenoten zijn die de anti-Trumpers in het Witte Huis zullen vinden. Beide zouden de president hebben overtuigd om een presidentieel decreet, hem door zijn adviseurs aangepraat, dat de rechten van de holebi-gemeenschap wilde beperken, af te voeren. Ivanka lijkt ook de enige binnen de familie Trump die bereid lijkt zich in te zetten voor het klimaat, gelijke vrouwenrechten en ouderschapsverlof.

Nr. 1 op Amazon

Dat Amerika steeds meer verdeeld raakt, blijkt ook uit de rangschikking van de best verkochte parfums op webwinkel Amazon. Met stip op 1 staat daar het parfum ‘Ivanka Trump’. Wie de reviews onderaan leest, kan enkel vaststellen dat het niet het parfum is dat de kopers heeft overhaald om geld uit te geven. Velen willen haar gewoon steunen.

China

Tenslotte is er nog China. Volgens de South China Morning Post hebben zich ruim 65 bedrijven gemeld om de naam ‘Ivanka Trump’ in China te gaan commercialiseren. De dochter van president Trump is er ongemeen populair sinds ze begin februari het Chinese nieuwjaar vierde in de Chinese ambassade in Washington. Een magere troost?