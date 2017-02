Verkeersveiligheid niet gebaat bij strikte snelheidscontrole?

Een strikte sanctionering van de opgelegde snelheidsbeperking kan een negatieve invloed hebben op de verkeersveiligheid.

Het strenge beleid zal de autobestuurders immers aanzetten om zich vooral op hun snelheidsmeter te concentreren, ten koste van de aandacht voor mogelijke gevaren en hindernissen.

Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de University of Western Australia (UWA).

Bestuurders die bij de overschrijding van de toegelaten snelheid met één kilometer per uur werden beboet, bleken 2 procent meer hindernissen over het hoofd te zien dat collega’s die werden gesanctioneerd bij een overschrijding met zes kilometer per uur.

“Computer-simulaties toonden dat autobestuurders in hun gezichtsveld minder rode vlekken opmerken wanneer hen wordt opgelegd zich strikt aan de snelheidslimieten te houden,” benadrukt onderzoeksleider Vanessa Bowden, professor psychologie aan de University of Western Australia.

“Tevens werd vastgesteld dat het besturen van de auto onder deze omstandigheden als een zwaardere opdracht wordt ervaren.”

Reactietijd

Wanneer de chauffeurs al bij een snelheidsinbreuk van één kilometer per uur werden gesanctioneerd, bleven 14 procent van de rode vlekken ongemerkt. Met een tolerantie van vijf kilometer per uur daalde de foutenscore tot 12 procent.

“Een verschil van 2 procent in het opmerkingsvermogen is in het autoverkeer geen peuleschil,” betoogt professor Bowden. “Bovendien moest worden vastgesteld dat bij een tolerantie van één kilometer per uur tussen tien en twintig milliseconden trager op de rode vlekken werd gereageerd dan bij een gedoogzone van vijf kilometer per uur.”

“Er moest dan ook geconcludeerd worden dat de inspanning om zich aan de opgelegde snelheid te houden, de beschikbare visuele en mentale reserves van de bestuurder aantast en de aandacht voor een veilig rijgedrag wordt afgezwakt.”

Met een tolerantiegrens van tien kilometer per uur werden slechts 10 procent van de rode vlekken over het hoofd gezien, maar de reactiesnelheid was niet sneller dan bij een gedoogzone van vijf kilometer per uur. (mah)