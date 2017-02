In zijn recente manifesto heeft Mark Zuckerberg het sociale netwerk Facebook, dat hij dertien jaar geleden oprichtte, omschreven als een cruciale pijler voor een betere wereld.

Hij houdt daarbij echter geen rekening met de problemen die zijn creatie heeft veroorzaakt. Dat zegt het editoriaal van de redactie van de Britse krant The Times.

“Het manifesto van Zuckerberg heeft duidelijke politieke karakteristieken,” aldus The Times. “Hij belooft te vechten voor de globalisering en benadrukt dat Facebook helpt om de wereld te verbinden.”

“Hij argumenteert dat Facebook een dam tegen het isolationisme kan opwerpen en benadrukt dat het de wereldwijde macht van sociale netwerk meer gewicht in de schaal kan werpen dan regeringen.”

“Zuckerberg bestempelt zichzelf als een substantiële politieke figuur en eist voor zijn bedrijf het label van de moderne democratie op. Hij werpt zich op als de ruiter op het witte paard.”

Verantwoordelijkheid

“Het harnas van Zuckerberg vertoont echter belangrijke scheuren,” betoogt de Britse krant. “Niet iedereen vindt het gebruik van persoonlijke data voor reclame even democratisch.”

“Datzelfde geldt voor beweringen van Zuckerberg dat Facebook niets meer is dan een technologiebedrijf, terwijl hij in werkelijkheid aan het hoofd van het grootste mediaconcern van de wereld staat. Zuckerberg is een uitgever die echter weigert de verantwoordelijkheden op te nemen die met het publiceren gepaard gaan.”

“Bovendien wijst Zuckerberg ook elke mogelijke blaam voor de verspreiding van valse berichtgeving af,” benadrukt The Times nog. “In werkelijkheid is de garantie van correcte content voor de kaders van Facebook van weinig belang. Veel belangrijker is dat die content wordt gedeeld en aangeprezen.”

“Het click-model verstoort echter de media-omgeving, want het creëert echokamers die ervoor zorgen dat Facebook zijn gebruikers voorziet van berichten die in hun persoonlijk wereldbeeld passen. Het resultaat daarvan is een ongelooflijk geheel van samenzweringstheorieën en frauduleuze informatie die eindeloos wordt herhaald.”