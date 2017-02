‘Fake news’ is het voorkeurslabel geworden van al wat een politicus niet graag leest’

In EU-kringen groeit de speculatie over een mogelijk ontslag van EC-voorzitter Jean-Claude Juncker. De geruchten werden maandag nog versterkt door een artikel dat in de Italiaanse krant La Repubblica werd gepubliceerd, op basis van anonieme bronnen.

De discussie zelf moet amper verwonderen. Juncker heeft zelf al aangegeven geen interesse te hebben in een tweede ambtstermijn in 2019 en ook tijdens zijn premierschap in Luxemburg dreigde hij in totaal 19 keer met opstappen.

Wat wel verwondering wekt is de reactie op het verhaal. EC-woordvoerder Margaritis Schinas leende een term van de Amerikaanse president Trump en deed de ganse heisa op Twitter af als ‘fake news en alternatieve feiten en roddel’.

‘Fake news’ en anonieme bronnen

‘Fake news’ is het voorkeurslabel geworden om alles wat men niet graag leest op een hoop te gooien. Er gaat geen dag voorbij of er is een politicus die een verhaal afdoet als ‘fake news’. Wanneer zo’n verhaal dan nog eens ‘op anonieme bronnen’ is gebaseerd, is dat echt niet moeilijk.

Maar vaak is de belofte van anonimiteit de enige manier om zo’n bron aan het praten te krijgen, schrijft Ryan Heath op Politico.

‘Tel daarbij dat ook de bron een eigen agenda heeft en het voor zowel journalisten als lezers vaak moeilijk is om te begrijpen welke agenda nu door welke bron wordt gepromoot. Dat legt een grote verantwoordelijkheid bij de journalist die best zo duidelijk mogelijk over zijn bronnen informeert.’

Onacceptabel is dan weer dat leden van de Commissie ‘in de wandelgangen’ informatie en duiding verschaffen aan journalisten -wat ze dagelijks doen wanneer de camera’s niet meer draaien – en daarna de journalisten aanvallen omdat ze die informatie hebben gebruikt in hun verhalen.

Express.Live