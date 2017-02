Zijn de berichten over de dood van het Westen overdreven?

De Amerikaanse vice president Nike Pence zei het voorbije weekeinde bij zijn bezoek aan Brussel dat zijn land de goede relaties met de Europese Unie in stand wil houden.

De opluchting bij de Europese leiders was groot. Donald Tusk, de voorzitter van de Raad van Europa, werd zelfs verleid tot een licht euforische uitspraak: “De berichten over de dood van het Westen zijn sterk overdreven.”

Tijd voor de ‘post-westerse wereldorde’?

Maar is dat wel zo? In een opiniestuk in de Wall Street Journal, vindt columnist Bret Stephens die vraag gerechtvaardigd, nadat de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergei Lavrov (foto) vorige week in München in een Orwelliaanse speech pleitte voor een ‘post-westerse wereldorde’.

‘Lavrov begrijpt iets dat ook voor het Amerikaans en Europees publiek steeds duidelijker zou moeten zijn: ‘Het Westen – als een geopolitiek blok, als culturele expressie, als moreel idee – bevindt zich in grote moeilijkheden.

Hoe zwak Rusland economisch ook mag zijn en hoe cynisch zijn bevolking over zijn regime is; de Russen blijven overtuigd van hun superieure beschaving. Dat kan ook gezegd van de Chinezen en zelfs van de moslimwereld, ongeacht de problemen ginds.

De Verenigde Staten

De Verenigde Staten hebben een man tot president verkozen die zijn minachting voor de Navo, de Wereldhandelsorganisatie en andere instellingen van de door het Westen gedomineerde wereld al verschillende keren heeft herhaald. Dezelfde man noemt de media ‘een vijand van het Amerikaanse volk’, strooit samenzweringstheorieën over kiezersfraude in het rond, met als enig doel zijn claim te staven dat het systeem vervalst is. Hij is de eerste […] president, wiens discours aan het ‘destructionisme’ van wijlen Jacques Derrida herinnert: er zijn geen waarheden; de realiteit is onderhandelbaar. (Volgens Derrida liggen politieke boodschappen nooit vast, maar worden ze bepaald door context, de politieke overtuiging en vooroordelen van zender én ontvanger, nvdr.)

Europa

Dan is er Europa, waar de jeugdwerkloosheid rond de 20% en centristische politici zich afvragen wat het probleem is. In Frankrijk, blijft het Front National van Marine Le Pen in de peilingen stijgen, ondanks dat de experts volhouden dat ze onmogelijk het presidentschap kan winnen. In Nederland zegt de nationalist Geert Wilders over Marokkaanse immigranten dat ‘niet elk van hen uitschot is’. Waar hebben we die zaken vroeger nog gehoord?’

Er was een tijd wanneer het Westen nog wist wat het was

[…] Er zijn verschillende reden waarom het Westen niet langer wordt gekopieerd. Maar laten we de voornaamste reden eens van naderbij bekijken:

Er was een tijd wanneer het Westen nog wist wat het was. […] Het begreep dat zijn morele fundamenten in Jerusalem lagen, zijn filosofische in Athene en zijn wetgevende in Rome. […] Het geloofde in de excellentie van zijn muziek en literatuur en in de superioriteit van zijn politieke idealen. Het schaamde zich niet voor zijn rijkdom. Het was arrogant en zondig, zoals beschavingen dat zijn, maar het had ook een traditie van spijt en twijfel, die zijn scherpe kanten afvlakte en zijn horizon verbreedde. Het omarmde de deugd van het scepticisme, net zoals het de verleiding van het cynisme weerstond. En het geloofde dat dit alles de moeite was om te worden verdedigd – zowel in klaslokalen, kranten, en parlementen als aan het front.

Sinds dan hebben we generaties opgevoed die niets van dat alles geloven en reageren we geschokt bij de opkomst van anti-westerse politici. Indien u uw kinderen de beschavingswaarden wil meegeven die ze immuun maken voor een Trump, een Le Pen of een Lavrov, begin dan misschien met ze die westerse waarden aan te leren.’