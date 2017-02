“Sommige bedreigde dieren zijn meer gelijk dan andere”

Niet alle bedreigde dieren worden door de media op eenzelfde manier behandeld. Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers aan de Wildlife Conservation Research Unit (WildCru) van de Oxford University en de organisatie World Animal Protection op basis van meer dan drieëntwintigduizend mediaberichten.

Daarbij moet volgens de onderzoekers worden vastgesteld dat de verslaggeving in de media ook niet noodzakelijk de ernst of omvang van de potentiële gevaren reflecteren.

“De studie toont dat problemen zoals de ruiming, het afschieten en de jacht de meeste aandacht van de media genieten,” benadrukt onderzoeksleider Ruth Feber, professor zoölogie aan de Oxford University.

“Andere bedreigingen, zoals de vervuiling van maritieme biotopen of de commerciële visvangst, krijgen heel wat minder belangstelling, hoewel deze activiteiten evenveel of meer schadelijke gevolgen voor het wildbestand hebben.”

“Gesuggereerd kan worden dat de media grotere aandacht zullen schenken wanneer er sprake is van een bewuste poging om een dier letsel toe te brengen of van wetsovertredingen.”

Redactionele willekeur

“De verslaggeving in de media blijkt niet noodzakelijk overeen te stemmen met de ernst of de omvang van de verschillende problemen,” zegt professor Feber.

“Het is echter niet eenvoudig deze redactionele voorkeuren te verklaren. Mogelijk benadrukken de redacties liever illegale kwesties, die immers door het publiek al zijn veroordeeld. Toch is het duidelijk dat bepaalde problemen – ondanks een actuele dreiging – in de media ondervertegenwoordigd blijven.”

De onderzoekers stelden tevens vast dat ook de aandacht voor de verschillende soorten een grote variatie kan vertonen. “Bij de verslaggeving over het ruimen van dieren bleek 82 procent van de verhalen gewijd te zijn aan dassen,” benadrukt Ruth Feber. “Vossen, mollen en konijnen kregen daarentegen minder dan 1 procent van de artikelen.”

Ook kon worden opgemerkt dat de betrokkenheid van beroemdheden een belangrijk element kunnen zijn om mediabelangstelling te trekken. (mah)