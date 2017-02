Breitbart in Europa… Veel geblaat, weinig wol?

Breitbart.com kondigde in november aan De Amerikaanse nieuwssitekondigde in november aan te zijn begonnen

Breitbart zou in de aanloop van de verkiezingen in Frankrijk en Duitsland naar Europa komen om ook hier de woede en het anti-immigratiesentiment aanwakkeren dat de succesvolle campagne van president Donald Trump heeft gevoed.

Stephen Bannon

De site – het geesteskind van de in 2012 onverwacht overleden Andrew Breitbart, die zelf een ex-leerling was van de Amerikaanse conservatief Matt Drudge (Drudge Report) – werd tot voor kort geleid door Stephen Bannon (op de foto onder, rechts naast Kellyane Conway), die nu de sterke man is in de Trump-administratie.

Bannon – die bekend staat als een notoir Clintonhater – maakte van Breitbart.com een site die 37 miljoen bezoekers per maand trekt, 2,7 miljoen Facebookfans heeft en het medium met het grootste engagement op sociale media is (gedeelde berichten, retweets, etc.).

De publicatie zei na de overwinning van Trump te willen inspelen op het succes van respectievelijk het Front National en Alternative für Deutschland, om in beide landen te helpen rechtse politici aan de macht te brengen.

Breitbart heeft al een kantoor in Londen en produceert verhalen over islamitische terreuraanslagen, de vluchtelingencrisis en de Brexit.

CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

Breitbart in Frankrijk

Maar bijna 4 maanden later lijkt het ganse Europese verhaal op een grote luchtbel. Amper 2 maanden voor de Franse presidentsverkiezingen lijkt de kans dat de site alsnog zijn entrée maakt klein.

Volgens de website Politico ondervindt het uiterst-rechtse medium moeilijkheden bij het rekruteren van journalisten, is er geen beslissing genomen over welke taal de voertaal van de site moet worden en is er twijfel rond de manier waarop de start van de site bij onze zuiderburen moet worden gepromoot.

Raheem Kassam, die verantwoordelijk is voor de lancering van Breitbartsites op het Europese vasteland, wil vanaf dag 1 impact hebben, met ambitieuze reportages en dito onderzoek. Maar details over de lancering van Breitbart in Frankrijk en Duitsland geeft hij niet.

Marion Marechal-Le Pen

Ook bij journalisten blijft het stil. Volgens de krant Le Monde hebben 2 Franse journalisten toegegeven door Breitbart te zijn benaderd, maar veel is daar niet uitgekomen. Kassam bevestigt dat verhaal, maar benadrukt dat dit niet echt een obstakel is en dat een journalist snel kan worden gecontracteerd. Er zouden ook contacten zijn geweest tussen Bannon en Marion Marechal-Le Pen, de nicht van FN-leider Marine Le Pen (foto boven), maar die dateren van voor Trumps overwinning en sinds dan is er niets meer gebeurd.

Breitbart in Duitsland

In Duitsland verloopt het rekruteringsproces zo mogelijk nog stroever: 2 journalisten die benaderd werden door iemand die zei Breitbart te vertegenwoordigen, zeggen te denken dat het om een hoax ging.

In Duitsland beschikt Breitbart over wat meer tijd, want de verkiezingen staan er pas in september geprogrammeerd. Maar de steun voor de AfD brokkelt af (8,5% vandaag vs. 12,5% in oktober).

Ook een verslag van Breitbart Londen over de brandstichting op nieuwjaarsnacht in een kerk in Dortmund door een ‘1.000 man tellende menigte’ die “Allahu Akhbar” scandeerde, hielp niet. Het kon nooit worden bevestigd en werd door de lokale politie als ‘fake”afgedaan.