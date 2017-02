Files in meeste Belgische steden nog langer geworden

Rond alle Belgische steden – op uitzondering van Charleroi – is de filedruk het voorbije jaar verder toegenomen. Dat blijkt uit een rapport van het Nederlandse navigatiebedrijf TomTom.

De grootste fileproblematiek van het land wordt opgetekend in Brussel, dat op Europees niveau de achtste plaats deelt met Parijs en Manchester. Wereldwijd staat Brussel op een 37ste plaats.

De grootste fileproblematiek van de wereld wordt opgetekend in Mexico-City, waar de automobilist door opstoppingen met een extra reistijd van 66 procent rekening moet houden.

Op de tweede plaats staat Bangkok, gevolgd door Jakarta, Chongqing en Boekarest. Wereldwijd nam de verkeersdrukte het voorbije jaar met 10 procent toe.

In Brussel moeten autobestuurders wegens verkeersopstoppingen inmiddels 38 procent aan de duur van een normale verplaatsing toevoegen. Tegenover het jaar voordien is de fileproblematiek in Brussel met 3 procentpunt toegenomen.

Spitsuren

Opgemerkt wordt dat tijdens de spitsuren in Brussel op een gemiddelde extra reistijd van 44 minuten moet worden gerekend. Brussel kent zowel tijdens de ochtend als de avond de zwaarste files van het land. Op maandagochtend doen de Brusselse files de reistijd van de autobestuurder met 76 procent toenemen. Op donderdagavond is er sprake van een toename met 85 procent.

Op de tweede plaats in de Belgische rangschikking staat Antwerpen, waar de files de reistijd met 30 procent doen toenemen. Ook dat betekende een stijging met 4 procentpunt.

Luik staat op een derde plaats met een tijdverlies van 23 procent, gevolgd door Leuven en Namen (22 procent), Kortrijk (21 procent), Gent (18 procent), Bergen en Brugge (17 procent) en Charleroi (16 procent). In Charleroi kon echter een daling met 2 procentpunt tegenover het jaar worden opgetekend.

Op Europees vlak wordt de ranglijst niet langer door Moskou aangevoerd. De Russische hoofdstad werd door Boekarest immers naar de tweede plaats verwezen. Daarna volgen Sint-Petersburg, Londen en Marseille.

In Nederland wordt de lijst aangevoerd door Haarlem, gevolgd door Den Haag, Leiden, Groningen en Amsterdam.