Nationalisme in het Midden-Oosten: Koeweiti’s eerst

In Koeweit worden de laatste voorbereidende werken uitgevoerd voor de opening van het Jaber Hospital, het eerste openbaar ziekenhuis dat het land sinds het midden van de jaren tachtig in gebruik neemt.

Het nieuwe ziekenhuis – dat een investering van 997 miljoen dollar heeft gevergd – moet de druk op de openbare gezondheidszorg van het emiraat doen afnemen.

De opening van het ziekenhuis heeft in het land echter ook tot controverses geleid. Het Jaber Hospital zal immers alleen toegankelijkheid voor de autochtone bevolking.

Critici benadrukken dat het land zich tegenover immigranten steeds minder vriendelijk opstelt.

Koeweiti’s genieten gratis gezondheidszorg van de overheid. Expats kunnen gebruik maken van een gesubsidieerde gezondheidszorg, waarbij voor een raadpleging in de openbare gezondheidssector van de werknemer een bedrag van ongeveer 3 dollar wordt gevraagd, terwijl de werkgever voor een buitenlandse arbeidskracht een verzekeringspremie van ongeveer 160 dollar betaalt.

Westerse expats kunnen meestal terecht in de private gezondheidssector.

Wrevel

Sinds enkele tijd moet echter worden opgemerkt dat de openbare gezondheidszorg voor buitenlanders mindere toegankelijk is geworden. Onder meer werden expats in een aantal ziekenhuizen uit de raadplegingen geweerd.

Een gelijkaardige trend kon ook in een aantal andere sectoren worden opgemerkt. Onder meer werd beslist dat expats meer moeten betalen voor elektriciteit en water. “Het is in Koeweit steeds meer de gewoonte om buitenlanders de schuld te geven voor alle dingen die fout lopen,” betogen de critici.

De beslissing om het nieuwe ziekenhuis voor te behouden voor autochtonen, gaat voor velen echter een stap te ver. Artsen wijzen naar de eed van Hippocrates, die hen verplicht elke patiënt bij te staan. Opgemerkt wordt dat artsen niet worden verondersteld paspoorten te bekijken, maar zich om de medische toestand van het individu moeten bekommeren.

Koeweit heeft 4,2 miljoen inwoners. Expats vormen echter 70 procent van de totale bevolking. Dat onevenwicht wekt bij vele Koeweiti wrevel op. (mah)