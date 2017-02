Oostenrijk geeft premies aan werkgevers die Oostenrijkers aanwerven

In Oostenrijk gaat de regering werkgevers subsidiëren die een landgenoot aanwerven . De Oostenrijkse regering heeft daartoe een wetsvoorstel ingediend. Telkens een job wordt gegeven aan een Oostenrijker of iemand die al lang in het land verblijft zal de belastingbetaler opdraaien voor de helft van de sociale bijdragen en dat gedurende een periode van drie jaar.

De premie geldt ook voor wie in Oostenrijk een diploma haalde of hoogopgeleiden van buiten de EU.

De Oostenrijkers hebben daarvoor een budget van 2 miljard euro opzijgezet en denken zo ruim 160.000 nieuwe jobs te kunnen creëren. Dat is nodig, want ondanks dat er jobs worden gecreëerd blijft de werkloosheid in het land stijgen.

FPÖ

Volgens de regeringscoalitie die wordt geleid door de sociaaldemocratische kanselier Christian Kern (foto) gaan ‘goedkopere’ arbeidskrachten uit Oost-Europa’ vandaag vaak met Oostenrijkse jobs lopen, een fenomeen dat vooral uiterst-rechts in het land in de kaart speelt.

Met de premie hoopt de Oostenrijkse regering nu de FPÖ wat te kunnen counteren. De kleinere liberale partij Neos beschuldigt de regeringscoalitie ondertussen al van ‘populisme’ en ‘kortetermijndenken’.

Of de maatregel lang van kracht kan blijven is een onbeantwoorde vraag. Frankrijk, Duitsland en Nederland hebben gelijkaardige plannen, maar specialisten denken dat dat de premie in strijd is met de Europese regels van vrij verkeer.