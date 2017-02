Tesla komt in ‘money time’

Het aandeel Tesla, dat op een jaar tijd met 50% aan waarde toenam en op recordhoogte noteert, moest woensdag 1,4% inleveren na de bekendmaking van de kwartaalresultaten. Had het bedrijf van Elon Musk in het derde kwartaal nog een zeldzame winst laten optekenen, dan moest nu een verlies van 120 miljoen dollar worden geïncasseerd.

Model X en S

Beleggers reageerden kalm; het verlies was ingecalculeerd en een rechtstreeks gevolg van de toegenomen kosten verbonden aan de lancering van Tesla’s nieuwe Model 3, de eerste Tesla voor de massamarkt. (Tessa’s Model x en Model S lieten in het vierde kwartaal recordbestellingen noteren, maar die wagens zitten in het duurdere segment.)

Het belangrijkste nieuws is ongetwijfeld de bevestiging van Tesla dat de tijdlijn voor de lancering van Model 3 zal worden gerespecteerd, er komt met andere woorden geen vertraging.

Tesla komt stilaan in ‘money time’

Tesla komt dus stilaan in ‘money time’. Het aandeel noteert sinds de verkiezing van Donald Trump zowat 50% hoger. Beleggers zijn er dus duidelijk gerust in. Tesla’s Model 3 gaat in juli in productie en vanaf september zouden de eerste Model 3’s in het Amerikaanse straatbeeld te zien zijn.

Tesla zal in het begin nog geld verliezen bij elk verkocht exemplaar, maar naarmate de productie toeneemt zal de kost per geproduceerd exemplaar afnemen en zou de wagen zeer winstgevend worden. Tesla staat dus voor een moeilijke opdracht, maar beleggers geloven dat Musk zijn zaken op orde heeft.

Verwacht wordt dat Tesla straks opnieuw geld gaat ophalen op de beurs. Het bedrijf heeft de voorbije jaren steeds kunnen rekenen op gulle geldschieters die graag meebouwen aan Musks toekomstvisie. Diens plannen zijn ambitieus en een reeks prominente investeerders wil er dan ook niets van weten. De concurrentie brengt de volgende 12 tot 18 maanden betere en goedkopere modellen op de markt, denken sommigen.

Een cashverbrandingsoven?

In september vorig jaar noemde Mark B. Spiegel van Stanphyl Capital Management Tesla in zijn maandelijks rapport aan zijn klanten nog ‘een cashverbrandingsoven’ en ‘de grootste aandelenbubbel op de markten’. Volgens hem is de vraag naar Tesla’s Model S en Model X zwak en wordt de concurrentie alom sterker én goedkoper.

Money time komt dus steeds dichterbij voor Musk. Aandeelhouders zullen snel weten of ze het – samen met hem – bij het rechte eind hebben.