In Azerbeidzjan is Mehriban Aliyeva, echtgenote van staatshoofd Ilham Aliyev, tot vice-president benoemd. Daarmee versterkt de familie verder zijn greep op het land.

Mehriban Aliyeva (52) wordt de eerste vice-president van Azerbeidzjan. De vrouw, die eerder ook als parlementslid zetelde, wordt al langer gezien als de belangrijkste kandidate om haar man als president op te volgen.

Ilham Aliyev (55) verkreeg bij een referendum in september vorig jaar uitgebreide bevoegdheden, waarbij hij staatshoofd onder meer het recht kreeg de vice-president te kiezen.

Ook werd de ambtstermijn van de president van vijf jaar naar zeven jaar opgedreven.

Dynastie

Azerbeidzjan wordt al vijf decennia door de familie Aliyev gedomineerd. Ook toen het land nog een onderdeel was van de Sovjet-Unie, berustte de lokale macht bij Heydar Aliyev, de vader van de huidige president. Heydar Aliyev zou na de instorting van de Sovjet-Unie ook de eerste president van Azerbeidzjan worden. Veertien jaar geleden werd hij door zijn zoon Ilham opgevolgd.

Ilham Aliyev heeft zichzelf opgeworpen als een garantie voor de stabiliteit en veiligheid van het land. Ook heeft hij ervoor gezorgd in het westen voldoende bondgenoten te hebben om zich op te kunnen werpen als een dam tegen de Russische invloed in de Kaspische regio.

Er is echter zware kritiek op de uitbreiding van de presidentiële macht in Azerbeidzjan. Op het einde van het voorbije decennium was al een einde gemaakt aan het aantal termijnen dat een president kon doen.

Tevens wordt gewag gemaakt van een onderdrukking van dissidenten en politieke tegenstanders.

Specialisten wijzen erop dat de familie Aliyev inmiddels één van de oudste regerende dynastieën van de hele wereld is geworden. De recente wijzigingen moeten volgens hen dan ook worden gezien als bijkomende pogingen om de macht van de familie ook in de toekomst verder te bestendigen. (mah)