Casino’s houden van spelers die kaarten tellen; ze kunnen nooit winnen

Casino’s houden van kaartspelers die volgens een systeem spelen. Al wie bereid is zijn strategie uit de doeken te doen wanneer hij plaatsneemt aan de blackjack-tafel, is in Las Vegas meer dan welkom. Zo’n persoon gaat spelen, en lang; maar wint hij dan heeft hij geluk gehad en dat geluk droogt even snel op.

In alle casino’s van Las Vegas kunnen kaartfanaten boeken kopen waarin strategieën worden aangereikt om bij blackjack te winnen. Casino’s houden van spelers die denken dat ze kunnen winnen omdat ze weten wat ze doen. Dit soort spelers heeft meestal één boek gelezen en het werd geschreven door Edward Oakley Thorp, door velen beschouwd als de uitvinder van het kaarten tellen.

Wie was Edward Oakley Thorp?

Thorp was dan ook niet de eerste de beste. Na het behalen van een masterdiploma in de fysica en een doctoraat in wiskunde aan de UCLA, ging hij als professor aan de slag bij het MIT (Massachusetts Institute of Technology). Later zou hij zich ook nog verdiepen in de kwantitatieve financiële analyse, wat hem toeliet een fortuin te verdienen op de aandelenmarkten.

Thorps strategie was gebaseerd op het berekenen van het aantal kaarten dat nog moest worden gedeeld en het tellen van de zichtbare tienen, azen en gezichtskaarten (vrouwen, heren en boeren). Indien een groot aantal van deze kaarten zich nog bij de deler bevinden dan vergroot de winstkans van de speler. Thorp paste zijn speelgedrag steeds aan de situatie aan. Daarna bewees hij de deugdelijkheid van zijn systeem door computersimulaties en ‘live’ experimenten uit te voeren.

Omdat Thorp steeds meer begon te winnen werd hij ook vaker uit de casino’s geweerd of werden slaapmiddelen in zijn drankjes gemengd. Hij begon zich te vermommen wanneer hij casino’s in Vegas of Reno bezocht, maar besloot uiteindelijk om zijn bevindingen neer te schrijven.

“Beat the Dealer”

In 1962 publiceerde hij dan “Beat the Dealer” waarin hij het kaarten tellen als een succesvolle strategie voor blackjack beschrijft. In 1966 publiceerde hij de tweede uitgave van het boek hetgeen de populariteit van de originele versie nog eens vergrootte, omdat die een meer bruikbare en gemakkelijker toepasbare techniek aanleerde. Het boek wordt nog altijd beschouwd als een must voor iedereen die de knepen van blackjack wil leren.

Thorps’ succes verplichtte de casino’s de regels van blackjack te veranderen, maar ze stootten hierbij op zoveel protest dat ze de regels in ere herstelden maar met een groter aantal kaartspellen gingen spelen. Ook werden inzetten gelimiteerd en mochten de kaartendelers nooit tot de laatste kaart van een kaartspel doorgaan. Thorps systeem werd uiteindelijk gekelderd; zelfs de meest gesofisticeerde teams kunnen nog amper grote winsten opstrijken.

Casino’s doen nog steeds alsof ze spelers die kaarten tellen haten. Maar wanneer Hollywood zich aanbiedt, rolt Las Vegas de rode loper uit voor kaartentellers. Films als Rain Man, The Hangover en 21 zijn er het bewijs van. In werkelijkheid houden casino’s van spelers die kaarten tellen – want ze kunnen nooit winnen.