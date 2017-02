Mens kijkt liever toch niet in de toekomst

Ook wanneer technologisch de mogelijkheid zou worden geboden, zouden de meeste mensen liever hun toekomst niet kennen, zelfs wanneer ze van mening zijn dat deze evenementen hen gelukkig zouden maken.

Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers van het Max Planck Institute for Human Development in Berlijn bij meer dan tweeduizend respondenten in Duitsland en Spanje.

Vastgesteld werd dat tussen 85 procent en 90 procent vooraf geen kennis zou willen hebben van negatieve gebeurtenissen die hen te wachten staan, maar ook moest worden genoteerd dat 40 procent tot 70 procent ook geen voorkennis wenst over positieve evenementen.

“De grote meerderheid van de mensen heeft geen enkele ambitie om in zijn toekomst te kunnen kijken,” benadrukt onderzoeksleider Gerd Gigerenzer, professor psychologie aan het Max Planck Institute for Human Development.

“Men probeert immers de ontsnappen aan de pijn die het besef van toekomstige negatieve gebeurtenissen zou kunnen veroorzaken, maar anderzijds streeft men naar de handhaving van het genot dat de spanning rond aangename evenementen in de toekomst kan opwekken.”

Risico-aversie

Amper 1 procent van de ondervraagden gaf te kennen in alle omstandigheden de kennis over de toekomst te willen hebben. Personen die de toekomst liever niet kennen, toonden tevens een grotere risico-aversie en waren bovendien meer geneigd verzekeringen af te sluiten.

“Hieruit kan worden afgeleid dat een keuze voor onwetendheid een anticipatie op spijt vormt,” betoogt professor Gigerenzer. “Ook de tijdsafstand tegenover het toekomstig gebeuren, bleek echter een rol te spelen. Naarmate het evenement verder in de toekomst verwijderd ligt, neemt de neiging tot een bewuste onwetendheid af.”

Ouderen willen minder op de hoogte zijn van het tijdstip van hun overlijden dan jongeren.

Alleen bij het geslacht van een ongeboren kind zou een meerderheid in de toekomst willen kijken. (mah)