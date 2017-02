Er komt nu ook een luchtverkeersleiding voor drones

Net zoals de traditionele luchtvaart, zullen ook de trafieken van drones een luchtverkeersleiding nodig hebben. Die nood zal bovendien nog groter worden wanneer ook vliegtaxi’s voor personenvervoer aan dat verkeer worden toegevoegd.

Dat zegt Ben Marcus, chief executive van het Amerikaanse technologiebedrijf Airmap, dat bij recent bij een groep investeerders een kapitaal van 26 miljoen dollar heeft opgehaald voor de ontwikkeling van een programma dat het luchtverkeer op beperkte hoogte moet regelen.

De ontwikkelingen van Airmap moeten ervoor zorgen dat verkeersproblemen in de lucht kunnen worden aangepakt vooraleer de problematiek optreedt.

De technologie van het Amerikaanse bedrijf maakt het mogelijk om de trafieken van drones in het luchtruim weer te geven.

De toepassing voert eigenlijk dezelfde taken uit als de traditionele luchtverkeersleiders op de luchthavens.

Nasa

Wanneer men ermee rekening houdt dat dagelijks honderdduizend drone-vluchten moeten worden geregistreerd – tegenover tienduizend vliegtuigvluchten – wordt het duidelijk dat die opdracht niet langer louter manueel kan worden afgehandeld en er nood is aan technologische ondersteunen.

Airmap heeft dan ook een programma ontwikkeld dat in realtime de bewegingen van de drones worden geregistreerd, zodat confrontaties met andere vliegtuigen of andere problemen kunnen worden ontweken.

Inmiddels heeft Airmap, gevestigd in Santa Monica in de Amerikaanse staat Californië, al met meer dan honderdtwintig luchthavens in de Verenigde Staten een partnership gesloten om de vluchtgegevens van drones en vliegtuigen te kunnen vergelijken.

Het bedrijf krijgt tevens een filiaal op het Ames Research Center van het Amerikaanse ruimtevaartbureau Nasa in Californië. Daarnaast zal Airmap een kantoor openen in de Duitse hoofdstad Berlijn.

De recente investeringsronde van Airmap werd geleid door Microsoft Ventures. Andere deelnemers aan de operatie waren onder meer Airbus Ventures, Qualcomm, Rakuten, Sony en Yuneec. (mah)