Sommige zaken hadden we maar al te graag van vader geërfd: zijn doe-het-zelf-talent, zijn wijsheid, zijn huid. Moppen vertellen kon hij niet, maar daar hebben we stand-up comedian Tim Vine voor, die in zijn boek The Biggest Ever Tim Vine Joke Book vertelt hoe je dat best doet.

‘Ken de mop. Wanneer je halfweg de weg kwijtraakt, ben je ook je publiek kwijt’.

‘Kijk naar de mensen aan wie je de mop vertelt. Indien je naar je schoenen staart, zal je publiek al gauw denken dat de grap voor je schoenen is bestemd’.

‘Vermijd om de woorden die in de pointe van je mop zitten eerder al in het verhaal op te brengen. Wanneer de pointe is ‘de pastoor verstopte zijn bril onder zijn kleed’ is, begin je het verhaal best niet met ‘de pastoor droeg een kleed waaronder een bril kon worden verstopt…’

‘Spreek duidelijk. Je doelstelling is om op het einde van je verhaal een lachsalvo te ontketenen; niet om ‘wat?’, ‘hoe?’ of ‘excuseer?’ te horen te krijgen.

Geef jezelf volledig. Dat is de belangrijkste regel. Moppen vertellen is voor 75% zelfvertrouwen. Je komt zelfs met flauwe grappen weg, wanneer mensen zien dat je ze echt graag vertelt. Eens de mop is verteld, neem je een wat vreemde lichaamshouding aan, frons je een wenkbrauw… en wacht je tot een lachsalvo je treft.’