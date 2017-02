8 zaken die aangeven wat honden écht over mensen denken

1. Mensen denken bijvoorbeeld niet vaak na over geuren.

De beste manier om te weten te komen hoe een hond echt in elkaar zit is door gewoon alles te vergeten wat we over honden denken te weten. Onder de titel From Inside of a Dog: what dogs See, Smell and Know, schreef Alexandra Horowitz een boek over de complexe hondenwereld. Het eerste wat we moeten vergeten is ons antropomorfisme, schrijft ze; een moeilijk woord dat de gewoonte omschrijft om alles in menselijke vormen te bekijken.

Geuren zijn marginale verschijnselen in een wereld waarin we dagelijks worden overspoeld met visuele informatie. Maar zoals een mens de wereld ziet, ruikt de hond diezelfde wereld. Het universum van de hond is één grote verzameling complexe geuren. Heeft de menselijke neus zo’n 6 miljoen receptoren, dan heeft de hondenneus er meer dan 300 miljoen. Wij kunnen ruiken dat een koffie een lepeltje suiker bevat; een hond kan diezelfde dosis suiker detecteren, ook wanneer ze werd achtergelaten in 3,7 miljoen liter water.