‘Geachte media, uw inspanningen om Trump te vernietigen zijn abnormaal’

Stephen Bannon, de chief strategist van president Donald Trump, haalde donderdag op de Conservative Political Action Conference (CPAC) in Maryland nog eens uit naar ‘de oppositiepartij’, waarmee hij de traditionele media bedoelt: “Als jullie denken dat jullie je land zullen terugkrijgen zonder slag of stoot, dan zitten jullie er volledig naast. Elke dag zal een gevecht worden.’

Eerder deze maand Trump zelf in een tweet de media ‘de vijand van het volk genoemd.’

In de Wall Street Journal stelt ook auteur Ted Van Dyk, die 40 jaar lang actief was voor de Democratische partij, zich vragen bij de manier waarop de nieuwe president door de pers wordt behandeld:

‘Ik stemde niet voor Trump. Mijn Democratische stem ging tijdens de voorverkiezingen naar senator Bernie Sanders- niet vanwege zijn agenda, maar omdat hij een eerlijk en authentiek man is die een alternatief bood voor de door groot geld en peilingen gedreven politiek die mijn partij hebben overgenomen.

Ik neem de media hun bocht kwalijk die uiteindelijk tot Trumps overwinning heeft geleid. Les Moonves, de voorzitter van CBS, zei een jaar geleden dat ‘Trumps kandidatuur misschien niet goed is voor Amerika, maar uitstekend voor CBS’, omdat de kijkcijfers door het dak gingen.

Blijkbaar is het bij diezelfde media nooit opgekomen dat de buitenproportionele aandacht die aan Trumps campagne werd besteed uiteindelijk een kandidaat in het Witte Huis zou brengen zonder ervaring, noch veel kennis over het huidige of voorbije politiek bedrijf. Nadat ze hem eerst hadden geholpen de Republikeinse nominatie in de wacht te slepen, zijn dezelfde media nu geschandaliseerd omdat hij doet wat hij beloofde.

[…]

Vóór 2017 gaven zowel de oppositie als de media de nieuwe president enige manoeuvreerruimte. Bijna elke moderne president heeft een of meer van zijn kabinetsbenoemingen moeten intrekken of herschikken. De presidenten Carter, Clinton en Obama maakten alle gênante flaters bij hun aantreden, die hen door de media graag werden vergeven.

Maar men moet geen Trump-supporter zijn om tot het besef te komen dat de huidige anti-Trumptirades nieuw en storend zijn.

Vrije en onafhankelijke media zijn de grondslag van onze democratie. President Trump kwam aan de macht met de medeplichtigheid van de nu zeer kritische media en met dezelfde populistische agenda die Sanders tot ver in de Democratische campagne bracht.

Trump bewijst nu elke dag wat vanaf dag 1 van zijn kandidatuur evident leek: hij mist de ervaring, de kennis en het temperament om te regeren. Maar hij verdient dezelfde kans als zijn voorgangers hebben gekregen. De gefabriceerde woede in de media en de politieke tegenstand leidt ons in dit land naar een steeds grotere polarisatie. En ze zal langer dan 4 jaar duren.’