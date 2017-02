7 zaken die u wil weten over het grootste straatspektakel te wereld: carnaval in Rio

De Braziliaanse regering heeft 9.000 soldaten gemobiliseerd om de veiligheid in Rio de Janeiro te garanderen.

In tenminste 48 Braziliaanse gemeenten en steden , in niet minder dan 8 verschillende staten, is het carnaval dit jaar afgelast. De reden is eenvoudig: het land beleeft zijn zwaarste recessie in de recente geschiedenis.

flickr André Gustavo Stumpf Besparingsmaatregelen aangekondigd door de lokale overheid van de staat Rio de Janeiro kunnen op dagelijks protest van de Carioca’s – de inwoners van Rio – rekenen. Sinds vorige week patrouilleren daarom 9.000 soldaten in de straten van Rio.

Verwacht wordt dat die daar tot na het carnaval – dat op 24 februari van start gaat – zullen blijven. Dat blijft tot bij nader order gegarandeerd, ondanks de door de politie aangekondigde staking tijdens de carnavalsdagen. De 1,1 miljoen verwachte toeristen mogen voorlopig nog op beide oren slapen.

Net als in alle andere katholieke landen waar een traditie van vasten bestaat, wordt in Brazilië en met name in Rio de Janeiro carnaval gevierd. Het grote carnaval biedt de inwoners nog een laatste kans om zich in het feestgedruis te begeven voor een periode van matiging en vasten aanbreekt. Hierna volgen 10 zaken die u moet weten over het carnaval van Rio de Janeiro: