Onze vooruitgang is ongeëvenaard: 5 krantentitels die u nergens las

De media lijken doorgaans geobsedeerd door het berichten over geïsoleerde evenementen en zaken die fout gaan. Evenementen en trends die onze wereld weliswaar op een tragere, maar meer duurzame manier transformeren krijgen te weinig aandacht.

Wat dacht u van volgende onderstaande krantentitels, die spijtig genoeg nergens las:

1. Het aantal mensen dat in extreme armoede leeft is sinds gisteren met 130.000 gedaald

(Deze titel had elke dag kunnen worden gepubliceerd sinds… 1990, toen 37% van de wereldbevolking nog in extreme armoede leefde, vergeleken met 9,5% vandaag,)

2. 6,2 miljard mensen kunnen lezen en schrijven. Dat is 85% van de wereldbevolking, vergeleken met 56% in 1980. In 1820 kon slechts één op tien mensen lezen en schrijven.

3. 96% van alle pasgeborenen overleeft de eerste vijf levensjaren. Dat zijn er 100 keer meer dan 200 jaar geleden, toen iets meer dan 1 op 2,5 kinderen zijn vijfde verjaardag niet haalde.

4. 56% van alle mensen leeft in een democratie. In 1980 was er dat amper 35% en in 1816 niet eens 1%. 80% van de mensen die in een autoritair regime leven, doen dat in 1 land: China.

Geen van bovenstaande verwezenlijkingen zou mogelijk zijn geweest zonder de voortdurende expansie van kennis en opleiding. De revolutie die onze levens heeft veranderd was niet enkel een gevolg van opleiding, ze geeft ook het belang van opleiding aan. Jongeren zijn vandaag veel beter opgeleid dan ouderen.

5. Indien deze trend zich verder zet zal er in 2100 op deze wereld zo goed als niemand meer zijn zonder opleiding. Ruim 7 miljard mensen zullen tegen dan tenminste een middelbare opleiding hebben genoten.

Bovenstaande zijn kolossale verwezenlijkingen, maar spijtig genoeg zitten we opgescheept met media – en een schoolsysteem – die niet geïnteresseerd zijn in het rapporteren over duurzame ontwikkelingen,

Als gevolg daarvan leeft het overgrote deel van de bevolking in totale onwetendheid over deze vooruitgang. Zelfs de spectaculaire daling van de extreme armoede – de belangrijkste ontwikkeling van deze tijd – is slechts bij een fractie van de bevolking bekend. Twee op drie Amerikanen denken dat extreme armoede ‘bijna is verdubbeld.’

Vrijheid bestaat niet indien we geen vertrouwen hebben in vrije mensen. Indien we de geschiedenis niet kennen en het tegenovergestelde geloven van wat de waarheid is, dreigen we het geloof in elkaar te verliezen.