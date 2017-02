Jonge Russen gaan leren hoe de Reichstag te bestormen

Sergei Shoigu, de Russische minister van Defensie, heeft woensdag aangekondigd dat zijn land een replica van de Reichstag gaat bouwen. De Reichstag is het Duitse parlementsgebouw in de hoofdstad Berlijn aan het Platz der Republik en dateert van 1894 .

Op de Reichstag liet de Georgische sergeant Meliton Kantaria op 2 mei 1945 de Sovjet-Russische vlag wapperen als symbool voor de overwinning op het naziregime (foto).

De replica wordt gebouwd in het Patriottenpark, een attractiepark met als thema het leger, dat in 2015 is geopend door de Russische president Poetin. Het gebouw zal nu dienen om soldaten aan te leren hoe ze een gebouw moeten innemen.

Volgens de minister was het wenselijk om een specifiek gebouw daarvoor te gebruiken, eerder dan een lukrake constructie. Zijn voorstel werd in de Doema op luid applaus ontvangen.

Junarmija

De replica van de Reichstag is bestemd voor de Junarmija (‘Jong Leger’), een beweging die in 2015 werd opgericht voor jongeren vanaf 10 jaar. Volgens de staatszender RT krijgen ongeveer 42.000 kinderen en jongeren er een ‘patriottische opleiding’ en leren ze er worstelen, wapens bedienen, en parachutespringen.

Duitsland

Duitsland vindt het idee alvast ‘storend’ en vraagt zich af welke Reichstag er gebouwd zal worden: degene die in 1945 door de Russen werd veroverd of de gerenoveerde versie, die sinds 1999 opnieuw dienst doet als Duits parlement.