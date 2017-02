Waldorf Astoria New York gaat dicht en heropent straks als aparthotel

Het bekende Waldorf Astoria hotel in New York gaat deze week dicht voor een renovatie die 2 jaar in beslag zal nemen. Wanneer het hotel heropent zal het nog amper een hotel zijn. 80% van de kamers wordt namelijk getransformeerd tot flats, waardoor het hotelgedeelte nog amper een vijfde deel zal zijn van wat het tot vandaag was.

Het iconische hotel – dat bij zijn opening in 1931 het grootste en hoogste hotel ter wereld was – kwam in 2014 voor een kleine 2 miljard dollar in handen van de Chinese verzekeraar Anbang Insurance Group Co. Ltd. Die transactie vertegenwoordigde één van de hoogste prijzen die ooit per hotelkamer werd betaald.

Het Waldorf-Astoria Hotel telt een kleine 1.500 kamers, maar is ook bekend omdat IBM er de eerste pc toonde. Dan is er de Waldorfsalade, gemaakt met onder andere uit geraspte appelen met dressing en walnoten.

Het huis der beroemdheden

Elke Amerikaanse president sinds Herbert Hoover heeft in het Waldorf Astoria overnacht, net als een reeks andere beroemdheden waaronder de hertog en de hertogin van Windsor die er 20 jaar lang verbleven (1941 – 1961), Arthur Miller en Marilyn Monroe, Sofia Loren, Elizabeth Taylor, maar ook Frank Sinatra en Cole Porter.

Volgens Ward Morehouse, die een boek over het hotel schreef, komt nu een tijdperk op zijn einde:

‘Triest, maar onvermijdelijk en tekenend voor de dynamiek van New York, die oude zaken een nieuw leven wil geven.’