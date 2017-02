9 zaken die u moet weten over de NAVO

Sinds de verkiezing van Donald Trump tot president dan de Verenigde Staten is de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) nog amper uit het nieuws geweest. Verschillende keren noemde de New Yorkse miljardair de NAVO ‘verouderd’ en maakte hij zijn beklag over de gebrekkige financiering er van, wat maakt dat de VS het grootste gedeelte van de kosten voor de werking ervan op zich moeten nemen.

Zijn vice-president Mike Pence deed vorig weekeinde Brussel aan en verklaarde daar dat “de Verenigde Staten onwrikbaar zullen zijn in hun engagement jegens het trans-Atlantische bondgenootschap.” Wat weet u over de NAVO?

1. In welke context is de Navo opgericht?

© NATO

De Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) werd opgericht bij het begin van de Koude Oorlog. 12 landen ( België, Canada, Denemarken, Frankrijk, IJsland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Portugal, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten) tekenden daartoe op 4 april 1949 in Washington een akkoord, met een collectief verdedigingsprincipe als basis: een aanval op een van de leden zou voortaan beschouwd worden als een aanval op alle leden, die dan de verdediging van het aangevallen land op zich zouden nemen. De 12 wilden hun voorzorgen nemen tegen de groeiende rol van de USSR in Oost-Europa en in Tsjechoslowakije. Later zouden ook Turkije en Griekenland (februari 1952), de Bondsrepubliek Duitsland (1955) en Spanje (1982) tot de NAVO toetreden.