25 dagen op één batterij… de Nokia 3310 is terug

Normaliter is het Samsung die de show steelt tijdens het Mobile World Congres in Barcelona. Ga maar even een jaar terug. In een overvol conferentiecentrum zaten 5.000 mensen met een VR-bril op, niet wetende dat Mark Zuckerberg van Facebook zijn opwachting maakte. Allemaal geschiedenis. Samsung is er niet, mat name door de batterij-problemen van de Note 7. Ook dat is inmiddels geschiedenis. Huawei en LG doen hun best in de Catalaanse hoofdstad met de lancering van nieuwe flagshiptoestellen maar de X-factor is er niet echt.

Nokia 3310

En dan is daar Nokia, uit de dood herrezen. Het merk waarvan we bijna allen ooit wel een gsm hebben gehad. Meest populaire model, de Nokia 3310. Iconisch en een klassieker. En dan vandaag, uit het niets (niet helemaal want de geruchten waren er al veel langer) zijn ze daar ineens terug met een.. je raadt het al, een 3310.

De 3310 van 2017 ziet er bijna hetzelfde uit. Zeg maar een beetje aangepast aan deze tijd. Nu met een kleurenscherm, wat apps want helemaal zonder is waarschijnlijk een beetje te lastig en aan de achterzijde een camera. Volgens Nokia houdt deze 3310 het 25 dagen vol op slecht één batterijlading. Verkrijgbaar in vier kleuren voor een vriendenprijsje van 49 euro.

En zullen we wedden dat dit ding een succes gaat worden. Misschien als eerste maar vooral misschien nog wel als tweede gsm, want dat wordt absoluut de trend. Talk, Text, Play, Snake, en dat in deze tijd. Wordt vervolgd…

