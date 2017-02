Chinese arbeider verdient nu bijna zo veel als zijn Portugese collega

Een Chinese productie-arbeider verdient nu meer dan zijn Braziliaanse, Argentijnse en Mexicaanse collega’s. Dat blijkt uit berekeningen van Euromonitor, die door de Financial Times werden geanalyseerd. Tussen 2005 en 2016 steeg het gemiddelde uurloon van een arbeider in de Chinese productie-omgeving van 1,2 dollar tot 3,6 dollar, een stijging van 300%.

In Zuid-Amerikaanse landen (uitgezonderd Chili) en Zuid-Afrika daalde het uurloon. In Brazilië moesten arbeiders in dezelfde periode 20 dollarcent inleveren (2,9 dollar naar 2,7 dollar/uur), in Mexico 10 dollarcent (2,2 dollar naar 2,1 dollar/uur) en in Zuid Afrika ruim 70 dollarcent (4,3 dollar naar 3,6 dollar/uur).

Chinese arbeider verdient nog 20% minder dan zijn collega in Portugal

De Chinese arbeider komt met dat uurloon stilaan in de buurt van de zwakkere landen van de eurozone. In Portugal moest de lokale arbeider sinds 2005 bijna 2 dollar inleveren. Het gemiddelde uurloon was er in 2016 nog amper 4,5 dollar/uur, vergeleken met 6,3 dollar 10 jaar eerder.

De stijging van het Chinese uurloon is ongeëvenaard. Zelfs in India, dat jaar na jaar sterke economische groeicijfers kan voorleggen. blijft het uurloon al 10 jaar lang stagneren rond de 0,7 dollar.