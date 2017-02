Kunstmarkt is met rendement van 10 à 15% nu een waardig alternatief voor financiële markten

Het Franse Artprice, een bedrijf dat informatie verzamelt rond alles wat zich afspeelt in de kunstwereld, heeft maandag zijn jaarrapport voor het jaar 2016 gepresenteerd. Artprice maakt zijn claim dat het de wereldleider is inzake informatie rondom alles wat met kunst te maken heeft, meer dan waar. Hieronder de belangrijkste punten uit het rapport:

– De verkopen van kunstwerken die meer dan 10 miljoen dollar waard zijn is in 2016 gehalveerd: van 160 in 2015 tot 80 in 2016.

– Niettegenstaande blaakt de kunstmarkt van gezondheid, want de duurste stukken wisselden van eigenaar voor absolute recordbedragen, met als uitschieter de verkoop van Monets ‘La Meule’, een schilderij (foto onder) uit 1891, die voor 81,4 miljoen dollar werd geveild bij Christie’s in New York.

De verkoper had het werk in 1990 gekocht voor 4,8 miljoen dollar om het 26 jaar later te verkopen tegen 17 keer die prijs, of een jaarrendement van 11,5%.

AFP PHOTO / ETIENNE LAURENT

– De meest verkochte kunstenaar was in 2016 de Chinees Zhang Daqian die voor 355 miljoen dollar aan werken verkocht.

– China is nu de belangrijkste kunstmarkt in de wereld: 91.400 verkochte loten voor een waarde van 4,8 miljard dollar, vóór de Verenigde Staten met 72.500 verkochte loten voor een waarde van 3,5 miljard dollar en het Verenigd Koninkrijk.

– 30% van alle kunst wordt nu in China verkocht.

– New York (3,2 miljard dollar), Beijing (2,3 miljard), Londen (2,1 miljard) en Hong Kong (1,15 miljard) zijn de steden waar de meeste werken werden geveild.

Jaarlijks worden er wereldwijd 700 nieuwe musea geopend; dat zijn er gemiddeld 2 per dag

Jaarlijks worden er wereldwijd 700 nieuwe musea geopend; dat zijn er gemiddeld 2 per dag. Er is dus sprake van een ware museumindustrie. Artprice merkt op dat er tussen 2000 en 2014 meer musea zijn geopend dan in de volledige 19de en 20ste eeuw. Het aanzuigeffect van deze musea is kolossaal omdat musea pas au sérieux worden genomen wanneer ze 3 à 4.000 kunstwerken tellen. Dat maakt dat de kunstmarkt nu een rijpe en liquide markt is geworden die rendementen van 10 à 15% biedt op stukken die meer dan 100.000 dollar kosten.

Thierry Ehrmann, de oprichter van Artprice, laat opmerken dat zelfs ‘buitengewoon dure werken’ nog altijd rendabel blijven. In een gesprek met BFM Business had hij in 2015 het voorbeeld van de Mona Lisa aangehaald:

“18% van de mensen die het Louvre bezoeken doen dat enkel en alleen om dat schilderij te zien. Indien we de inkomgelden van het Louvre extrapoleren naar dat ene doek, is het tussen de 1,8 en de 2,2 miljard euro waard.’

(De Mona Lisa zal waarschijnlijk niet snel verkocht worden. De Franse regering heeft in het verleden al verscheidene biedingen op het schilderij van Leonardo Da Vinci geweigerd en het lijkt ondenkbaar dat de Franse publieke opinie een verkoop van het werk zou accepteren.)

De conclusie van Artprice:

‘De kunstmarkt is een efficiënte, historische en globale markt, wiens bestendigheid tegen economische en geopolitieke crises keer op keer bewezen is en die nu 291% hoger noteert dan in 2000.’