Migranten die over een arbeidscontract beschikken, zouden voortaan in Groot-Brittannië een visum voor vijf jaar kunnen krijgen, maar zouden gedurende die periode wel worden uitgesloten van sociale zekerheid.

Dat is één van de voorstellen die de Britse regering de volgende maanden zal bekijken om een nieuwe immigratie-wetgeving uit te werken.

De definitieve voorstellen zouden in de zomerperiode worden gepubliceerd, waarna een definitieve beslissing begin volgend jaar zou worden verwacht. De nieuwe regeling zou van kracht worden voor Groot-Brittannië zich formeel uit de Europese Unie terugtrekt.

“De Britse premier Theresa May wil bij de aanpak van de Europese immigratie twee sporen volgen,” schrijft de Britse krant The Times. “In de eerste plaats moet een regeling worden uitgewerkt voor Europese burgers die al in Groot-Brittannië wonen, maar daarnaast moet ook een nieuw visum-plan worden opgesteld voor Europeanen die later in het land zouden arriveren.”

Limieten

Naast de vijfjarige verblijfsvergunning zou tevens worden gedacht aan de oprichting van een bijzondere adviesraad, die zou bepalen hoeveel visa elk jaar zouden moeten worden uitgereikt om te voldoen aan de behoeften van een aantal cruciale economische sectoren die in belangrijke mate van buitenlandse werknemers afhankelijk zijn.

Daarbij wordt gedacht aan onder meer software-ontwikkeling, gezondheidszorg en sociale voorziening, landbouw en toerisme.

Tegelijkertijd zouden programma’s moeten worden opgezet om Britse werknemers gerichte opleidingen aan te bieden, zodat in de toekomst ook voor die cruciale sectoren minder visa zouden moeten worden uitgereikt.

Bovendien wordt opgemerkt dat een absolute maximum-limiet moet worden opgelegd aan de netto-immigratie die kan worden toegelaten. Daarbij wordt gewag gemaakt van een overschot van maximaal enkele tienduizenden migranten. Tijdens de eerste negen maanden van vorig jaar was er netto sprake van 273.000 immigranten.

David Davis, Brits minister voor de brexit, waarschuwt echter dat het land door talentschaarste nog verscheidene jaren immigratie uit de Europese Unie nodig zal hebben. (mah)