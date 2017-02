12.000 Franse miljonairs verlieten in 2016 hun land (+20%)

In 2016 hebben opnieuw 12.000 Franse miljonairs het land verlaten. Dat zijn er 20% meer dan een jaar eerder, blijkt uit het jaarlijkse New World Wealth -rapport. Toch gaat het niet om een exclusief Frans fenomeen. In vergelijking met 2015 is het aantal miljonair-immigranten gestegen van 64.000 tot 82.000, een toename van 28%.

Miljonairsexodus in Frankrijk

Frankrijk voert de rangschikking van de rijke immigranten aan. Niet enkel miljonairs ontvluchten het land. In alle categorieën belastingplichten die meer dan 200.000 euro inkomsten aangeven zijn de aantallen belastingbetalers gedaald, bleek vorig jaar uit cijfers van… de Franse fiscus zelf.

De grootste daling doet zich voor in de categorie 400.000 euro per jaar en meer. In elk van deze categorieën waren er in 2014 minimum 15% minder belastingbetalers dan in 2013. Het aantal gezinnen met inkomsten tussen de 800.000 en 3.000.000 euro is in 2014 met gemiddeld 30% gedaald in vergelijking met 2013.

Geen enkel land van de eurozone heeft de voorbije jaren meer nieuwe belastingen geïntroduceerd dan de socialistische regering Hollande. In geen enkel OESO-land is het overheidsbeslag met 57,7% groter dan bij onze zuiderburen, die daarbovenop als enige EU-land geen besparingen doorvoerden tijdens de financiële crisis, maar enkel nieuwe belastingen oplegden. De overheid gaf jaar-na-jaar meer belastingsgeld uit. Al wie een euro bezit wordt in Frankrijk systematisch fiscaal gematrakkeerd.

Brazilië en Turkije

Ook China en India zien veel miljonairs vertrekken, maar 2 interessante nieuwkomers op de lijst zijn Brazilië en Turkije. In Brazilië – waar president Dilma Rousseff in 2016 uit haar ambt werd ontzet – gaat de grootste recessie ooit haar achtste kwartaal in, terwijl Turkije onlangs door de Washington Post werd omschreven als een land ‘in een permanente staat van crisis’.

Nieuw-Zeeland, het Beloofde Land

Miljonairs houden – net als andere mensen – niet van onzekerheid, maar hebben ook nog eens de financiële mogelijkheden om ongehinderd nieuwe oorden op te zoeken.

Wat ons bij de bestemmingslanden brengt. Australië blijft de voorkeursbestemming voor miljonairs, gevolgd door de Verenigde Staten en Canada. Rijke mensen uit het Midden-Oosten trekken voornamelijk naar de Verenigde Arabische Emiraten. De top 5 wordt vervolledigd door het nieuwe Beloofde Land voor rijken en superrijken: Nieuw-Zeeland zag in 2016 de instroom van miljonairs verdubbelen.

Nieuw-Zeeland is een stabiele democratie met vijf miljoen inwoners en is gelegen in de Stille Oceaan, ver van de grote probleemhaarden van de wereld. Steeds meer superrijken zien het land dan ook als een toevluchtsoord waar ze eventueel veiligheid zouden kunnen zoeken.