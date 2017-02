Zweden: ambulance-personeel vraagt militaire uitrusting tegen aanvallen met handgranaten

Paula Neudding van het Zweedse tv-netwerk DGS interviewde vorige week Gordon Grattidge. Die staat aan het hoofd van de Zweedse ambulance-unie. Grattidge werd geïnterviewd over de situaties waarin ambulanciers vandaag in Zweden terechtkomen.

No-go zones

Zijn uitspraken zijn hallucinant. Er wordt wel degelijk gewag gemaakt van no-go zones, waar ambulanciers worden omringd door groepen immigranten van 20 tot 30 personen, gewapend met stenen en handgranaten. In Zweden zijn ook steeds meer van die zones, zegt Grattidge.

De Zweedse autoriteiten gingen niet in op de vraag van de ambulanciers om hen uit te rusten met militair materiaal, maar de hulpverleners redden zich ondertussen met lichaamsbescherming en helmen. Volgens Grattidge lijkt het er op dat het aantal no-go zones, net als de gevaren daarin, in de toekomst enkel zal toenemen.

Stenen en handgranaten

Vaak kunnen de ambulanciers gevarenzones niet eens binnen, aldus het hoofd van de ambulance-unie. Wagens worden gesaboteerd, de hulpverleners worden fysiek bedreigd. Er worden stenen naar ze gegooid en ook handgranaten.

‘We worden als indringers behandeld, absoluut,’ zegt hij. ‘Dat zorgt voor grote problemen bij de ambulanciers. Die zijn bang om naar die plekken te gaan. Velen onder hen lijden dan ook onder post-traumatische stress (PTS).’

Uiteraard zijn er ook andere problemen, maar de gebieden waar grote groepen vreemdelingen samentroepen zijn de moeilijkste. Vaak trekken de ambulanciers zich gewoon terug. Op zijn minst één keer per week zit er weinig anders op dan te wachten om zo’n gebied binnen te trekken tot de politie arriveert.

Strafmaat voor bezit van handgranaten in Zweden werd onlangs verzwaard

In januari zag de Zweedse premier Stefan Löfven zich verplicht de strafmaat voor het bezit van handgranaten te verzwaren, nadat dat wapen in verschillende bende-ruzies was gebruikt. Meestal ging het om groepen Somalische immigranten.