Researchgate: ook wetenschappers hebben nu een eigen Facebook

Researchgate, een in 2008 opgericht ‘Facebook-achtig’ sociaal netwerk dat exclusief is voorbehouden aan wetenschappers, heeft 53 miljoen dollar opgehaald bij een reeks bekende investeerders, waaronder Goldman Sachs en Bill Gates. Het bedrag is dubbel zo groot als wat tijdens eerdere investeringsrondes was opgehaald.

Dat schrijft de New York Times. Het geld werd al eind 2015 toegezegd, maar de transacties konden pas nu worden openbaar gemaakt, in naleving van Duitse boekhoudregels.

Calvin Coffey, een professor chirurgie aan de Ierse universiteit van Limerick en een van de leden van het sociale netwerk, ziet veel meer voordelen in Researchgate dan in ‘een typisch sociaal netwerk’: ‘Je kan er in real-time feedback krijgen van mensen die echte experts in je vak zijn.’

Het wetenschappersnetwerk heeft met al 12 miljoen leden duidelijk de wind in de zeilen. Dat is 60% van alle potentiële gebruikers wereldwijd. Elke maand worden er zo’n 2,5 miljoen studies opgeladen. Dat is even veel als in de eerste vier jaar dat het netwerk operationeel was samengeteld.