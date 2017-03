De marketing-directeur krijgt binnen de onderneming de kortste periode om zijn beleidsplannen door te voeren. Dat blijkt uit een studie van consulent Korn Ferry bij de duizend grootste bedrijven van de Verenigde Staten.

De onderzoekers kwamen daarbij tot de vaststelling dat de leden van de bestuursraad gemiddeld 5,3 jaar in functie blijven.

Het langste mandaat kan worden opgeëist door de chief executive, die op een gemiddeld mandaat van acht jaar kan rekenen.

Aan het andere eind van het spectrum bevindt zich de marketing-directeur, die gemiddeld na 4,1 jaar wordt vervangen. Wel wordt opgemerkt dat het lot van de betrokkene tussen de diverse sectoren belangrijke verschillen laat optekenen.

Invloed

“Marketing-verantwoordelijken winnen binnen de onderneming aan invloed,” merken de onderzoekers op. “Hun impact op productinnovatie, strategisch leiderschap en nieuwe zakelijke modellen neemt toe.”

“Tegelijkertijd moet worden vastgesteld dat de chief marketing officer in de raad van bestuur minder tijd gegund wordt om zijn beleid uit te stippelen dan zijn collega’s met andere verantwoordelijkheden.”

“Dat geldt vooral in de sector van de levenswetenschappen, waar het mandaat van de marketing-directeur gemiddeld al na 3,1 jaar is afgelopen. In de financiële diensten krijgt de marketing-verantwoordelijke met een gemiddeld mandaat van 5,1 jaar het meeste respijt.”

Daarna volgen energie (4,6 jaar), technologie (4,3 jaar), industrie (4,1 jaar), professionele diensten (4,1 jaar) en consumptiegoederen (3,6 jaar). In alle sectoren moet echter worden vastgesteld dat nagenoeg geen enkele collega sneller moet vertrekken dan de marketing-directeur. In enkele gevallen wordt de chief information officer nog sneller doorgestuurd.

De marketing-directeur is bij de aanvang van zijn mandaat gemiddeld 52 jaar. Dat is twee jaar jonger dan de gemiddelde bestuurder.

De oudste bestuurder in de directiekamer is de chief executive officer, die gemiddeld op 58-jarige leeftijd aan zijn mandaat begint. Alleen de chief information officer is met 51 jaar bij de start van zijn mandaat nog jonger dan de marketing-directeur. (mah)