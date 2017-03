Waarom maken Grieken geen geld van hun werelderfgoed?

Het Italiaanse luxemerk Gucci kreeg eerder deze maand geen toelating om een modeshow te organiseren op de Akropolis. De Archeologische Raad van Griekenland (KAS) liet aan de Italianen weten dat archeologische sites in het land te huur, noch te koop zijn.

Volgens minister van cultuur Lydia Koniordou heeft Griekenland de plicht om het wereldwijde symbool van de democratie en vrijheid te beschermen. De beslissing werd unaniem genomen, zei de minister.

Op de Griekse website To Vima verbaast Notis Papadopoulos zich niet langer over het feit dat het land failliet is. Wanneer een land in moeilijkheden zijn neus ophaalt voor gratis geld kan dat niet anders, schrijft hij:

2 miljoen euro betaalt het jaarsalaris van 100 bewakers

‘Uiteraard gaat het over dezelfde Archeologische Raad die onze historische sites graag aan hun lot overlaat, want geld om alles te onderhouden is er gewoonweg niet. Zelfs het eiland Delos, de zogezegde geboorteplek van de goden Apollo en Artemis en een van de belangrijkste Werelderfgoedsites, had tot voor kort niet eens een bewaker om het tegen plunderaars te beschermen.

Gucci bood 2 miljoen euro – niet 56 miljoen euro, zoals sommige media berichtten – voor een modeshow die exact 15 minuten zou duren, voldoende om het jaarsalaris van 100 bewakers voor belangrijke historische sites te betalen. De modeshow zou daarnaast nog eens een pak gratis publiciteit voor de stad hebben opgebracht.

‘Nationale trots en waardigheid zijn allemaal goed en wel, maar dat we de ruïnes die onze voorvaderen ons nalieten kunnen beschermen en onderhouden is nog belangrijker. Deze sites behoren niet enkel ons, maar de ganse mensheid toe en het is onze plicht ze te bewaren.’

Jennifer Lopez

In het verleden werd de Akropolis wel al verhuurd. O.a. Jennifer Lopez deed er een fotoshoot. Drie jaar geleden werden er ook opnames gefilmd voor de film ‘The Two Faces of January’ met Viggo Mortensen en Kirsten Dunst.